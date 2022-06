Il titolo Pininfarina potrebbe presto aggiornare i suoi minimi storici. I livelli da monitorare in chiusura di settimana

Nonostante in passato il titolo abbia cercato di risollevarsi in corrispondenza della tenuta di supporti importanti, la sua parabola discendente sembra non avere fine. Tanto che il titolo Pininfarina potrebbe presto aggiornare i suoi minimi storici.

Come si vede dal grafico, la tendenza in corso è ribassista e presto potrebbe approcciarsi al supporto in area 0,762 euro che è localizzato in prossimità del minimo storico segnato dal titolo in area 0,746 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo supporto, quindi, potrebbe spingere le quotazioni verso l’obiettivo più probabile in area 0,617 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, gli altri obiettivi ribassisti sono indicati in figura.

I rialzisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali superiori a 0,851 euro. In questo caso si potrebbe ipotizzare un ritorno in area 1,05 euro. Prima, però, di trarre conclusioni bisognerà attendere la conferma dell’inversione rialzista.

La valutazione del titolo Pininfarina

Dal punto di vista dei fondamentali non ci sono molte indicazioni su Pininfarina, né ci sono analisti che danno una raccomandazione. L’unico aspetto veramente positivo legato al titolo è connesso alla sua posizione finanziaria. La società, infatti, è molto solida e ha un indice di liquidità immediato e di lungo termine molto buono. In entrambi i casi, infatti, l’indice è superiore a uno, per cui la società non ha alcun problema a onorare le pendenze sia nel breve che nel lungo termine. Inoltre, il rapporto debito/capitale si aggira intorno al 50%.

Come discusso in un precedente report, a conferma della solidità della società, facciamo notare come il portafoglio ordini continui a crescere.

Un altro aspetto che non va trascurato è legato agli scambi ridotti che caratterizzano il titolo Pininfarina. Giornalmente, infatti, viene scambiato un volume di azioni il cui controvalore è inferiore ai 40.000 euro. Ciò vuol dire che bisogna stare molto attenti, in quanto con piccole somme si potrebbero determinare grosse variazioni di prezzo.

La frazione di sedute di Borsa aperta che non vede scambi è comunque molto piccola ed è inferiore allo 0,2%. La probabilità, invece, che gli scambi siano limitati solo all’asta di apertura e/o di chiusura si aggira intorno al 2,2%.

Il titolo Pininfarina potrebbe presto aggiornare i suoi minimi storici. I livelli da monitorare in chiusura di settimana

Il titolo azionario Pininfarina (MIL:PINF) ha chiuso la seduta del 10 giugno a quota 0,81 euro in ribasso del 6,90% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

