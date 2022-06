Per molti l’estate è sinonimo di vacanza ma per altri, come i lavoratori stagionali, è il clou del lavoro. Oltre a tutto il comparto alberghiero e turistico, abbiamo delle possibilità per lavorare proponendo dei servizi extra alle imprese.

Con queste 5 idee potremmo crearci un lavoro estivo guadagnando un po’ di soldi dai 18 ai 50 anni e oltre

Abbiamo già visto in precedenza come anche senza diploma ci siano delle figure professionali molto richieste e si possa trovare lavoro. In questo articolo passeremo in rassegna 5 idee per sfruttare il periodo estivo e trovare occupazione. Non parleremo di un posto fisso ma di opportunità per guadagnare in un periodo in cui le aziende manifatturiere chiudono per ferie.

Trasporto Elettrodomestici

Molti italiani dedicano parte delle proprie ferie a fare lavori in casa o apportare qualche modifica alle proprie abitazioni. In molti, ad esempio, cambiano lavatrici o frigoriferi. Se siamo dotati di discreta forza fisica potremmo offrire un servizio di consegna grandi elettrodomestici. Mentre i negozi di elettronica ed elettrodomestici hanno un servizio di consegne proprio, gli ipermercati solitamente non ne sono muniti. Eventualmente potremmo anche investire in un carrello saliscale elettrico per provvedere in completa autonomia alle consegne al piano.

Corsi di cucina o ceramica per strutture alberghiere

In questo caso conoscere l’inglese sarebbe decisamente un plus ma non è indispensabile. Se siamo maestri nell’impasto della pizza o sfogline d’oro, allora potremmo proporre a diverse strutture turistiche dei corsi per la propria clientela. Il turismo punta sempre più ad offrire un’esperienza al viaggiatore. Si parla infatti di turismo esperienziale. Pertanto se abbiamo un’abilità manuale potremmo sfruttarla in questo modo. I turisti, soprattutto gli stranieri, impazziscono per i corsi di cucina e si dilettano volentieri nel tirare la pasta della pizza o delle lasagne.

La preparazione ai test d’ingresso

Il periodo estivo è spesso dedicato alle ripetizioni e al recupero delle lacune formative. A seconda della nostra preparazione scolastica potremmo preparare studenti di diverso grado scolastico in diverse materie. A settembre, inoltre, ci sono i test d’ingresso alle Università, fra cui ad esempio Medicina. Le conoscenze per superare tali ingressi spaziano dalle nozioni di coltura generale a quelle di chimica o matematica. Se non volessimo aprire la Partita IVA, potremmo chiedere ai centri di formazione che offrono servizi di preparazione ai test d’ingresso.

Servizio navetta per hotel

Le strutture ricettive più grandi offrono ai propri utenti un servizio di navetta per le spiagge o per gli impianti di risalita. Le imprese più piccole come Bed and Breakfast o alberghi di piccole dimensioni non supportano il costo di una risorsa fissa che si occupi di questo. Pertanto questi operatori turistici cercano spesso delle risorse a chiamata che possano occuparsi del trasporto dei propri clienti.

Pulizie in appartamenti privati

Nelle località di villeggiatura ci sono molte seconde case. Questo significa che molti proprietari potrebbero esser interessati a mantenere pulita la casa durante l’anno e prima del loro arrivo. Basterà quindi preparare dei biglietti da visita o degli annunci da affiggere nei negozi della zona per proporre tale servizio di pulizia. Lo stesso vale per i servizi di lavanderia o per stirare la biancheria.

Con queste 5 idee potremmo crearci un lavoro estivo e mettere da parte un discreto gruzzoletto.

