Dopo mesi durante i quali non è riuscito a dare seguito ai tentativi rialzisti, il titolo Pierrel potrebbe essere pronto ad aggiornare i suoi minimi storici. Questo è il messaggio che arriva dall’analisi grafica.

Eppure se si guarda alla valutazione basata sui multipli di mercato e alle prospettive di crescita, il titolo dovrebbe essere necessariamente impostato al rialzo.

La valutazione basata sui multipli degli utili, ad esempio, esprime una sottovalutazione, rispetto alla media del settore di riferimento, di circa il 30%. Inoltre il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione superiore al 50%.

Per quel che riguarda le prospettive di crescita, invece, secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita. Ci si aspetta, infatti, una crescita media annua per i prossimi tre anni degli utili del 49%. Un livello molto superiore a quello della media del settore di riferimento. Tutto questo si traduce in un ROE che è il doppio rispetto a quello medio del settore di riferimento.

Anche la situazione finanziaria è molto solida con un indice di liquidità, sia di breve che di lungo termine, superiore a 1.

Secondo le raccomandazioni degli analisti Pierrel è un titolo da comprare con un prezzo obiettivo che esprime un potenziale apprezzamento di circa il 45%.

Il titolo Pierrel potrebbe essere pronto ad aggiornare i suoi minimi storici: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Pierrel (MIL:PRL) ha chiuso la seduta del 25 gennaio invariato rispetto alla seduta precedente a quota 0,217 euro.

Time frame settimanale

Come si vede dal grafico le quotazioni sono ingabbiate all’interno di un trading range definito dai livelli 0,2153 euro – 0,2213 euro. Solo la rottura di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

In particolare, una rottura al rialzo aprirebbe le porte a un percorso che ha come massima estensione rialzista area 0326 euro (III obiettivo di prezzo). Gli obiettivi intermedi sono quelli indicati dalla linea rossa continua.

Al ribasso, invece, le quotazioni di Pierrel potrebbero scendere fino in area 0,17 euro con obiettivi intermedi individuati dalle linee tratteggiate rosse. In questo caso si andrebbero ad aggiornare i minimi storici attualmente localizzati in area 0,116 euro.

Prima di prendere posizione sul titolo, quindi, attendere la rottura di uno dei due livelli indicati.