Ad agosto le azioni Pierrel erano vicine a un’importante livello chiave che avrebbe potuto condizionare l’andamento per le settimane successive. Purtroppo per i rialzisti, il livello chiave non visto una reazione del titolo che ha ulteriormente accelerato al ribasso raggiungendo il supporto in area 0,22 euro (II obiettivo di prezzo). A questo punto il titolo ha finalmente reagito ai supporti chiudendo la settimana di contrattazioni non solo con un rialzo di oltre il 10%, ma collezionando anche un segnale di acquisto sia del BottomHunter che dello Swing Indicator.

La domanda adesso è: fin dove spingerà le azioni Pierrel la violenta reazione scaturita dal raggiungimento dei supporti?

Prima di rispondere a questa domanda una breve carrellata sui punti di forza e di debolezza del titolo.

Punti di forza

secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita;

la crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi è particolarmente solida;

la società genera margini elevati e sembra essere molto redditizia.

la maggior parte degli analisti che si occupano di Pierrel raccomandano Buy o Overweight sul titolo;

la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un potenziale apprezzamento di circa il 40%;

la dispersione dei prezzi obiettivo dei differenti analisti del consensus è relativamente piccola, suggerendo un metodo di valutazione comune dell’azienda e delle sue prospettive;

storicamente, il gruppo ha registrato dati di attività superiori alle aspettative.

Punti di debolezza

Durante l’ultimo anno, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo; gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita.

Pierrel (MIL:PRL) ha chiuso la seduta del 9 novembre in rialzo dello 0,43% rispetto alla seduta precedente a quota 0,236 euro.

Time frame settimanale

Affinché il rialzo osservato possa trasformarsi in qualcosa di più duraturo è importante che si assista a una chiusura settimanale superiore alla resistenza in area 0,258 euro. In questo caso le quotazioni si lancerebbero verso il I obiettivo di prezzo in area 0,342 euro. Gli obiettivi successivi, poi, si trovano in area 0,48 euro e 0,62 euro.

I ribassisti, invece, prenderebbero forza nel caso in cui si dovesse rompere al ribasso il forte supporto in area 0,22 euro. In questo caso l’obiettivo del ribasso si trova in area 0,1555 euro.