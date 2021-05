È proprio di queste ore la notizia secondo la quale il CEO di Diasorin Carlo Rosa è stato indagato per insider trading. Secondo l’accusa il manager avrebbe informato in anticipo alcune persone riguardo l’annuncio del lancio del tampone diagnostico per il Covid 19. Questa notizia nell’aprile del 2020 fece balzare le azioni di oltre il 5% e, secondo le ricostruzioni, guadagnare qualche migliaio di euro alle persone informate in anticipo.

Queste notizie extra-borsistiche come condizioneranno l’andamento delle azioni Diasorin?

Probabilmente questa notizia avrà un impatto negativo sulle quotazioni alla riapertura dei mercati, ma, come vedremo, nel medio periodo l’impostazione è già ribassista. L’eventuale ribasso, quindi, non giungerebbe inaspettato.

Nel lungo periodo, invece, Diasorin è un ottimo titolo che in passato ha sempre dato ottime soddisfazioni ai suoi azionisti. Come abbiamo scritto in un precedente report, i nostri Analisti hanno calcolato la probabilità che un investimento a 10 anni su Diasorin possa dare un rendimento negativo. A tale proposito abbiamo considerato lo storico a disposizione che va dal 2007 a oggi. I risultati sono sbalorditivi, qualunque sia l’investimento considerato la probabilità che abbia avuto un rendimento positivo è stata del 100%. Il risultato non cambia se si considera un arco temporale di 5 anni.

Le notizie extra-borsistiche come condizioneranno l’andamento delle azioni Diasorin? Le indicazioni dell’analisi grafica

Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 30 aprile in rialzo rispetto alla seduta precedente dello 0,71%, chiudendo a quota 141,25 euro.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è ribassista e la chiusura settimanale del 30 aprile potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase ribassista. Ha rotto, infatti, il forse supporto in area 144 euro dopo un tentativo di rimbalzo. Ci sono, quindi, tutti i presupposti per una continuazione del ribasso almeno fino in area 94,2 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso, invece, si trova in area 94,2 euro.

Da notare che alla chiusura del 30 aprile lo Swing Indicator ha dato un segnale di vendita.

Solo un recupero di area 144 euro accompagnato da un segnale di acquisto dello Swing indicator o del BottomHunter potrebbe far ripartire le quotazioni al rialzo.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

La tendenza in corso è ribassista, ma per il secondo mese consecutivo il forte supporto in area 137 euro ha resistito alle pressioni degli orsi. Per il lungo termine, quindi, tutto si deciderà in chiusura di maggio quando andremo a monitorare se il supporto ha nuovamente retto alle pressioni dei venditori. Nel caso in cui si dovesse proseguire al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura.