Oggi si è cercato un rimbalzo ma la struttura degli ultimi giorni non è cambiata. Dove si andrà da domani in poi? La giornata odierna dei mercati non ha cambiato le carte in tavola e il rischio è di ulteriori ribassi.

Procediamo per gradi.

Alle ore 16:15 della giornata di contrattazione del 19 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.863

Eurostoxx Future

4.283

Ftse Mib Future

27.375

S&P 500 Index

4.597,92.

Proiettati ribassi per i primi 6 mesi dell’anno

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani. Questi sono correlati al 76% con i listini internazionali.



Cosa attendiamo per questa settimana?

Da diversi giorni è in corso una fase laterale ribassista e quindi la situazione grafica sembra ancora incerta. Per il momento la strada sembra impostata al ribasso e quindi, se non cambierà qualcosa, si proietta una chiusura settimanale sui minimi.

La giornata odierna dei mercati non ha cambiato le carte in tavola e il rischio è di ulteriori ribassi. Cosa cambierà le sorti?

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 15.961. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 15.711.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.283,5. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.216,5.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 27.610. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 27.145.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 4.665,13. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.748,83.

Posizione di investimento in corso in ottica multidays

Non ci sono le condizioni per effettuare operazioni con elevate probabilità a favore e quindi si rimane Flat in attesa di sviluppi.

Cosa attendere per la giornata di giovedì?

Apertura sui massimi e chiusura sui minimi.