Il tiramisù più leggero al mondo pronto in 10 minuti grazie a questo semplice ingrediente che non ci fa rinunciare al gusto

Per molti di noi il tiramisù è un piacere irrinunciabile. Purtroppo, non sembra essere nell’elenco degli alimenti migliori per una dieta. Forse però non dobbiamo gettare la spugna, perché esistono delle alternative. Non stiamo suggerendo di utilizzare del dolcificante invece dello zucchero o del mascarpone light del tutto insapore. Infatti, grazie a questo semplice ingrediente che non ci fa rinunciare al gusto, otterremo il tiramisù più leggero al mondo pronto in 10 minuti.

Ingredienti

a) 300 gr di ricotta;

b) 180 gr di yogurt greco;

c) 2 uova;

d)2 cucchiai di miele d’acacia;

e) caffè;

f) pavesini o savoiardi;

g)cacao amaro.

Preparazione

Prima di tutto prepariamo il caffè e lasciamola raffreddare in un recipiente basso. Separiamo i tuorli dagli albumi. Aggiungiamo miele, ricotta e yogurt ai primi, amalgamandoli completamente utilizzando una frusta. Accertiamoci che sia completamente pulita prima di utilizzarla per montare a neve gli albumi.

La consistenza è quella che permette di rimanere attaccati alla ciotola anche se capovolta. Per bilanciare la dolcezza del miele consigliamo l’aggiunta di un pizzico di sale agli albumi. Adesso dobbiamo incorporarli delicatamente all’altro composto.

Utilizzando una spatola effettuiamo dei movimenti dal basso verso l’alto, per evitare di smontare gli albumi. Adesso la nostra crema è pronta e possiamo iniziare a creare i classici strati.

Immergiamo i pavesini nel caffè per una frazione di secondo e posizioniamo lì su un primo strato di crema dentro una pirofila. Continuiamo così fino all’ultimo strato. Come ultima cosa, non può mancare una spolverata di cacao amaro.

In questa ricetta abbiamo evitato di utilizzare il mascarpone, optando per ingredienti più leggeri ma altrettanto gustosi. Oltretutto, lo yogurt greco dà un sapore particolarmente adatto alla primavera e all’estate. Poi, invece dello zucchero abbiamo utilizzato il miele, un vero toccasana per la salute. Questo ingrediente è in grado di donare dolcezza ma con un sapore particolare a seconda del tipo di miele che utilizziamo. Se poi vogliamo eliminare lo zucchero da questa ricetta, possiamo acquistare dei savoiardi senza zucchero. Possiamo anche realizzare un tiramisù al pan di spagna eliminando lo zucchero.

Abbiamo quindi mantenuto la nostra promessa di realizzare il tiramisù più leggero al mondo pronto in 10 minuti grazie a questo semplice ingrediente che non ci fa rinunciare al gusto.