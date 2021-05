La scienza continua a fare passi da gigante ed alcune malattie che anni fa erano considerate inguaribili, oggi invece lo sono e con altre invece, si ottiene un allungamento della vita e della qualità della stessa. Tante e rivoluzionarie sono le scoperte ma ora entriamo nel vivo del nostro argomento. Sembra fantascientifico sapere quando sarà l’ora della nostra morte! Eppure esiste un test in grado di farcela sapere. Spiegamo meglio.

Questo è un tema molto particolare da affrontare, perché probabilmente non tutti vorrebbero essere a conoscenza di questo dato.

È incredibile come questo rivoluzionario test predice la durata di vita media di una persona, grazie a nove marker presenti nel sangue.

Con questo test si sostiene di riuscire a valutare la durata media e possibile di vita di un individuo, attraverso una serie di fattori di rischio dello stile di vita.

Ecco perché è incredibile come questo rivoluzionario test predice la durata di vita di una persona

Lo studio condotto da un team americano dell’Università di Yale è stato pubblicato sulla rivista il Guardian.

Gli scienziati ritengono di essere in grado di calcolare tramite dei biomarcatori trovati nel sangue, l’età biologica del corpo di una persona.

Tramite questo test, effettuato da una semplice analisi del sangue, si potrà capire se il nostro corpo stia invecchiando più velocemente della nostra età anagrafica.

In questo modo, potremmo sapere quali saranno gli individui soggetti a maggiori malattie e a morte prematura.

I medici tramite i risultati dei test possono capire quali sono i fattori e i motivi, che contribuiscono ad un invecchiamento biologico precoce, e a consigliare quale tipo di stile di vita seguire per evitare tale processo.

Questo tipo di scienza detta ‘predittiva’ sta facendo notevoli passi avanti.

Così facendo si sarà in grado di adottare test e terapie, che ci accompagneranno ad una maggiore longevità e maggiore qualità di vita.