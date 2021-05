All’aria aperta e con le belle giornate di sole, praticare sport è un modo per rimettersi in forma rilassarsi e scaricare tensione e stress. Ecco i 4 sport che possiamo iniziare a praticare in estate per unire il divertimento alla salute del corpo e della mente, per un fisico a prova di costume.

La regola aurea è quella di indossare l’abbigliamento giusto e scegliere le ore meno calde per iniziare. Mai dimenticare, poi, la protezione solare.

La corsa

Alla portata di tutti perché non comporta particolari esigenze logistiche. Possiamo correre in spiaggia o in un parco. Alla peggio, lungo un marciapiede poco trafficato da pedoni. Ovviamente preferiamo l’aria aperta al tapis roulant, che d’estate è meglio lasciare a riposo.

Possiamo preferire la mattina presto o la sera per evitare le punte di temperatura alta. Fondamentale, se siamo neofiti, partire con un corpo ben idratato. Iniziamo a bere molta acqua (eventualmente con aggiunta di sali) già qualche giorno prima. E non abbandoniamo quest’abitudine soprattutto durante i mesi estivi.

Ciclismo

Se abbiamo una vecchia bici in garage, rimettiamola in sesto. Pedalare nei parchi, vicino le spiagge o lungo i sentieri di montagna sarà qualcosa di spettacolare. Un toccasana per la vista e per la nostra salute.

Il ciclismo è particolarmente indicato per chi vuole ritrovare una certa forma. In media durante una pedalata si perdono 400 calorie. Anche in questo caso l’idratazione è fondamentale.

Acquagym

Normalmente associato al gentil sesso, l’acquagym in estate è molto indicato. Rappresenta anche un modo per così dire indolore per prendere il sole. Si tratta di un’attività molto divertente e meno impegnativa del nuoto. Particolarmente indicata per chi è in sovrappeso o in età matura.

Beach volley e beach soccer

Si tratta del calcio e della pallavolo. Tutte le spiagge si attrezzano in tal senso. Ci si può cimentare anche se si è alle primissime armi.

È anche un modo per socializzare e praticare sport di squadra. Occhio alle distorsioni. Meglio creare equilibrio tra le squadre sia nel calcio che nella pallavolo.