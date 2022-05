L’ultima volta che ci siamo occupati del titolo CSP International ci chiedevamo dove fossero dirette le quotazioni dopo l’accelerazione ribassista. Con la tenuta dei supporti abbiamo assistito alla carica dei tori, ma il tentativo di rialzo del titolo CSP International potrebbe già essere arrivato al capolinea.

Come si vede dal grafico, infatti, la resistenza in area 0,40 euro (II obiettivo di prezzo) ha frenato la spinta rialzista e fatto ritracciare le quotazioni. Allo stato attuale, quindi, una chiusura settimanale inferiore a 0,38 euro potrebbe determinare un’inversione ribassista il cui obiettivo più probabile si potrebbe collocare in area 0,296 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, poi, potrebbe favorire un ulteriore ribasso fino in area 0,159 euro.

I rialzisti, invece, come già accennato in precedenza, potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali superiori a 0,40 euro. In questo caso il titolo potrebbe andare a raggiungere la massima estensione rialzista in area 0,445 euro (III obiettivo di prezzo).

Prima di concludere vogliamo evidenziare alcuni aspetti che un investitore attento non deve trascurare. Il titolo CSP International capitalizza circa 15 milioni di euro. Tutto questo si traduce in scambi ridotti al lumicino. Il controvalore medio giornaliero scambiato, infatti, è molto inferiore ai 10.000 euro. Si capisce, quindi, come il prezzo possa essere molto sensibile, cioè volatile, ad acquisti/vendite di poche migliaia di euro. In casi come questi si può andare incontro a enormi guadagni, ma anche a enormi perdite. Verificare, quindi, prima di ogni investimento il controvalore medio scambiato al giorno e verificare che la volatilità sia compatibile con il proprio profilo di rischio.

Nonostante gli scambi molto ridotti, la probabilità che nel corso di una seduta di Borsa aperta non ci siano scambi è molto inferiore all’1%.

Per dovere di cronaca, però, va anche osservato che fino a ora gli scambi ridotti non si sono tradotti in un forte aumento della volatilità. Il titolo CSP International, infatti, è stato meno volatile del 75% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 7% a settimana.

Il titolo azionario CSP International Fashion Group (MILCSP) ha chiuso la seduta del 5 maggio in ribasso dello 0,79% rispetto alla seduta precedente a quota 0,375 euro.

