Dopo una lunga fase laterale di cui abbiamo già reso conto in un precedente report (Continua la fase laterale sul titolo CSP International che rimane indeciso sulla strada da intraprendere), le quotazioni del titolo a inizio dicembre si sono svegliate dal torpore e hanno accelerato al ribasso. La domanda, quindi, adesso è dopo l’accelerazione ribassista dove sono dirette le azioni CSP International?

A guardare il grafico lo scenario è molto semplice con le quotazioni dirette verso il II obiettivo di prezzo in area 0,313 euro. Qualora, poi, questo supporto non dovesse tenere, allora le quotazioni si dirigerebbero verso il III obiettivo di prezzo in area 0,246 euro.

I rialzisti potrebbero prendere nuovamente il controllo della tendenza nel caso di una chiusura settimanale superiore a 0,380 euro. In caso contrario buoni punti di ingresso potrebbero essere area 0,313 euro, con stop nel caso di chiusura settimanale inferiore al valore stesso, e il III obiettivo di prezzo in area 0,246 euro.

Dal punto di vista della valutazione il solo fair value, calcolato con i metodo del discounted cash flow, esprime una forte sottovalutazione superiore al 50%.

Avvertenza

Prima di concludere vogliamo evidenziare alcuni aspetti che un investitore attento non deve trascurare. Il titolo CSP International capitalizza circa 14 milioni di euro. Tutto questo si traduce in scambi ridotti al lumicino. Il controvalore medio giornaliero scambiato, infatti, è inferiore ai 10.000 euro. Si capisce, quindi, come il prezzo possa essere molto sensibile, cioè volatile, ad acquisti/vendite di poche migliaia di euro. In casi come questi si può andare incontro a enormi guadagni, ma anche a enormi perdite. Verificare, quindi, prima di ogni investimento il controvalore medio scambiato al giorno e verificare che la volatilità sia compatibile con il proprio profilo di rischio.

Per dovere di cronaca, però, va anche osservato che fino a ora gli scambi ridotti non si sono tradotti in un forte aumento della volatilità. Il titolo CSP International, infatti, è stato meno volatile del 75% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 3% a settimana.

Il titolo azionario CSP International Fashion Group (MILCSP) ha chiuso la seduta del 23 febbraio in rialzo dello 0,83% rispetto alla seduta precedente a quota 0,363 euro.

Time frame settimanale

