Con l’arrivo delle belle giornate finalmente siamo pronti ad aprire le finestre e a goderci la bellezza delle piante dei nostri giardini e o terrazzi. Tuttavia a volta tenere finestre o porte aperte potrebbe comportare l’ingresso in casa di ospiti non graditi. Oltre alle formiche, tra gli insetti più fastidiosi un posto d’onore lo occupano sicuramente le mosche. Le mosche appartengono alla categoria dei ditteri e ne esistono molteplici specie. Tra quelle più vicine a noi rientrano sicuramente le mosche domestiche. Chissà quante volte i nostri momenti di relax sono stati disturbati dal loro ronzio soprattutto d’estate. Questi insetti oltre ad essere irritanti possono essere anche pericolosi per la salute. Esse infatti sono veicoli di diffusione di molti patogeni che hanno all’interno o sul proprio corpo.

Il loro corpo infatti ospita microbi e batteri in quanto si adagiano e si nutrono di cibo in decomposizione o rifiuti organici. Vedere una o due mosche in casa non indica necessariamente avere un’infestazione di mosche, ma l’importante è che non depongano le uova. Tuttavia vederle girare per casa e intorno ai nostri alimenti non è una scena proprio piacevole. Soprattutto se si riflette sulle sostanze di cui si nutrono o con cui vanno in continuo contatto.

Chi ha troppe mosche in casa non è per mancanza di igiene ma per questo problema che è possibile risolvere con poche mosse

Mediamente una mosca domestica vive per circa 30 giorni e sono attirate da rifiuti organici in decomposizione come la carne. Mentre le mosche della frutta sono attirate dalle sostanze zuccherine, nutrendosi di frutta matura e bevande zuccherine. Peraltro le temperature calde favoriscono la loro crescita. Chi ha troppe mosche in casa non è necessariamente per mancanza di igiene ma la causa potrebbe essere un ambiente caldo-umido. Questi ambienti infatti sono ideali per proliferazione di questi insetti, in grado di deporre fino a 600 uova durante tutto il loro ciclo vitale. Quest’ultimo dura circa 10 giorni.

Evitare la loro presenza nelle nostre case è davvero complicato, soprattutto quando si tengono le finestre aperte. Ma è molto importante scacciarle ed evitare che depongano le uova per non rischiare una loro infestazione. Pertanto sarà necessario prima di tutto evitare di lasciare residui di cibo o bevande dolci aperte. Quando si gettano bottiglie o recipienti sarebbe buona abitudine sciacquarle senza lasciare sostanze zuccherine da cui sono estremamente attratte. Inoltre sarà importante utilizzare le zanzariere. Infine una soluzione naturale potrebbe essere quella di posizionare piante aromatiche o l’olio essenziale di basilico sui davanzali delle finestre. In alternativa, oltre a spray chimici, in commercio si potranno acquistare lampade anti-mosche e zanzare.

