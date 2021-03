Dopo un -90% negli ultimi 5 anni cosa fare con Bioera ora che è anche nella blacklist Consob?

Visto l’andamento degli ultimi anni, la posizione finanziaria netta, una capitalizzazione di circa 4 milioni di euro e un controvalore giornaliero scambiato molto basso (i.e. le quotazioni possono andare incontro a un’elevatissima volatilità) reputiamo che in casi come questo diventa importantissimo non esporsi troppo. Il rischio di rimanere incastrati in posizioni avverse al mercato senza possibilità di uscire è elevatissimo. Come elevatissime potrebbero essere le perdite sul portafoglio investimenti.

D’altra parte anche guardando alla valutazione del titolo, qualunque sia il metodo utilizzato Bioera risulta essere fortemente sopravvalutato.

Dopo un -90% negli ultimi 5 anni cosa fare con Bioera ora che è anche nella blacklist Consob? Lo scenario favorito secondo l’analisi grafica

Il titolo Bioera (MIL:BIE) ha chiuso la seduta del 16 marzo a 0,25 euro in rialzo del 2,88% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista sia nel medio che nel lungo periodo e gli obiettivi sono quelli indicati in figura.

Andiamo, quindi, a individuare i livelli chiave oltre i quali si potrebbe assistere a una ripresa della tendenza rialzista.

Sul settimanale il livello chiave passa per area 0,273 euro, mentre sul quello mensile in area 0,49 euro. Solo chiusure settimanali e mensili, rispettivamente, superiori a questi livelli potrebbero rilanciare al rialzo le quotazioni di Bioera. In caso contrario le quotazioni sono destinate a proseguire il loro lungo ribasso.

