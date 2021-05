I topi sono da sempre uno dei nostri più temuti nemici, ospiti che si intrufolano da ogni piccola fessura disponibile fino ad arrivare in casa.

Questi animali compromettono facilmente l’igiene di casa: portano malattie e germi, lasciando urina e feci ovunque, finendo inoltre per riprodursi spesso ed in fretta.

In pochi sanno che non è necessario uccidere questi animali, esistono apposite sostanze sgradevoli che riescono ad allontanarli facilmente e senza ferirli.

Sveleremo in questo articolo che per allontanare i topi da casa una volta per tutte basta solo questo sorprendente prodotto.

Olio essenziale di menta piperita

Questo olio ha notevoli proprietà benefiche ed il suo utilizzo ci viene in aiuto anche in questo caso, funzionando da vero e proprio repellente naturale.

Basterà solo mettere, nelle zone interessate, dei batuffoli di cotone imbevuti di qualche goccia di olio essenziale di menta piperita.

Attenzione, dovremo utilizzare quello puro al 100%, l’odore sarà così troppo forte per il loro sensibile olfatto e li spingerà ad evitare questi luoghi profumati.

Si può anche versare direttamente l’olio nelle zone presidiate dai topi, ricordiamoci che è efficace finché il profumo risulta intenso.

Purtroppo, quando questo odore tenderà a diminuire, i topi ne approfitteranno subito per tornare.

Per questa ragione l’olio di menta piperita è efficace solo se viene riapplicato ogni due o tre settimane, non abbassiamo mai la guardia.

È davvero incredibile che per allontanare i topi da casa una volta per tutte basta solo questo sorprendente prodotto.

Alternative e prevenzione

Si può provare a piantare delle piante di menta piperita all’esterno della nostra casa o nelle aree dove pensiamo che i topi riescano ad entrare.

Queste piante crescono velocemente e quindi quando la taglieremo per sfoltirla, l’odore si propagherà allontanando velocemente i topi.

Ricordiamoci di chiudere sempre i bidoni della spazzatura, se abbiamo una compostiera svuotiamola e prepariamo un nuovo ciclo di compost.

Sigilliamo bene i condotti di ventilazione ed i tubi con della lana d’acciaio, dando spessore a questa barriera protettiva per eventuali topi ostinati.