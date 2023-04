Cosa vedere a Laurenzana, l’antico borgo vicino Matera dove comprare casa avendo in tasca solo 1 euro

Comprare casa, mai come in questi tempi, è particolarmente complicato. Vuoi perché i lavori fissi sono sempre più rari, vuoi per i costi esorbitanti, vuoi perché si è molto pretenziosi. Gli italiani hanno sempre investito molto, storicamente, nel mattone. Anche oggi può essere un buon modo per far fruttare i soldi, soprattutto in alcune località. Scopriamone una in particolare, molto interessante.

Matera è tra le città più belle d’Italia. Ogni anno arrivano in Basilicata, per visitarla, migliaia di turisti da ogni parte del Mondo. Tutti attratti dai sassi e dalla storia che si cela dietro ognuno di essi. La Regione che divide il tacco dalla punta del Belpaese è abitata da più di mezzo milione di abitanti. Su una superficie di quasi 10mila chilometri quadrati. La densità di popolazione è bassissima. Circa 53 abitanti ogni km quadrato. Solamente la Valle d’Aosta ha numeri inferiori.

La conformazione del territorio non ha mai particolarmente aiutato l’insediamento umano, tuttavia questa caratteristica rende davvero unica la Basilicata. Così come un’altra curiosità. Quella di avere un borgo nel quale è possibile comprare casa investendo 1 solo euro.

Alla scoperta del magnifico borgo della Basilicata, in cui si vendono case a 1 euro

Si chiama Laurenzana, è abitato da poco più di 1.500 persone, dista meno di 100 km da Matera ed è salito agli onori della cronaca perché vi si può comprare casa a meno di 1 euro. Chiedete cosa vedere a Laurenzana a un imprenditore frusinate, Claudio Riggi, che nei giorni scorsi ha acquistato un appartamento di 140 metri quadrati, costruito nel 1800 e interamente da restaurare, per la modica cifra di 1 euro.

La casa si trova in Piazza della Libertà, il cuore del piccolo borgo. Qui, con la promessa, entro tre anni, di restaurare gli immobili e ridare loro nuova vita, si può davvero fare un affare. In molti, non solo dall’Italia, lo hanno fiutato e sono partite parecchie richieste verso gli uffici del Comune.

Cosa vedere a Laurenzana, a 100 chilometri da Matera

Chi volesse davvero investire qui, cosa può trovare? Innanzitutto, un luogo che affonda le sue radici in epoca medioevale. Il borgo sorge su una delle tante rupi presenti sul territorio. Ottimo come posizione di controllo e di difesa. Nel dicembre del 1857 Laurenzana venne quasi rasa a suolo da un violentissimo terremoto. Il suo simbolo è la Chiesa di San Giorgio, che miracolosamente si salvò durante il sisma. La più importante del borgo è Santa Maria Assunta, che venne costruita a fine 1200, per poi subire un importante restauro in epoca barocca. Il terremoto del 1980 l’ha messa in ginocchio per qualche anno, ma nel 1997 è stata riaperta.

Stessa sorte non è toccata al castello, simbolo del potere bizantino, prima, e longobardo poi. Purtroppo è chiuso da diversi anni, per problemi di sicurezza, ma è previsto un importante progetto di ristrutturazione che lo riporterà a nuova vita. La Chiesa del Carmine e quella della Potentissima Incoronata sono altri due monumenti religiosi che meritano attenzione. La torre dell’orologio e Palazzo Carducci, invece, si trovano nella piccola Piazza Carità, uno dei gioielli di questo paese, che sembra davvero un tuffo nel passato. Il paese della Basilicata in cui poter fare affari d’oro con gli immobili. Ecco, dunque, cosa vedere a Laurenzana, il borgo antico che si trova vicino a Matera, capace di attrarre l’attenzione di moltissimi imprenditori italiani e stranieri.