Il taglio di carne celebre nel Mondo, super-economico ma sconosciuto in Italia, alzi la mano chi lo conosce!

Avete mai fatto caso a quanto siamo ripetitivi quando acquistiamo la carne? Certo molti potrebbero semplicemente trovarsi bene con le abitudini. Ma ogni tanto è imperativo ampliare i nostri sapori. Tanto più se si tratta di scoperte piacevoli ed economiche.

Faremo felici anche i nostri macellai e rivenditori. I quali hanno a disposizione vari tagli e saranno contenti di condividere esperienze ampliando la loro offerta.

Gli amanti dei tagli di carne esperti lo avranno mangiato certamente provando lo squisito asado argentino, dove viene chiamato con il nome di vacìo. Similmente lo avranno assaggiato gli esperti del barbeque nord-americano, dove viene chiamato con il nome di flank steak. Si tratta della bavetta grande, il taglio di carne celebre nel Mondo, super-economico ma sconosciuto, fibroso e succulento, e di cui ora vediamo i 3 punti di forza per sbalordire i nostri ospiti.

Pochi € per un grande taglio

In sintesi, è notevole per caratteristiche, preparazione e prezzo. La bavetta grande è un taglio proveniente dal manzo. Carne insomma che viene da vicino probabilmente, di cui il macellaio può conoscere la filiera e la qualità. È ricavato da una parte da qualcuno considerata meno nobile. Eppure, a vedere come è dignificata nel Mondo, non si può veramente dire che sia un taglio inferiore ai grandi classici. Viene ricavato dalla pancia del bovino, da una parte muscolosa posta tra addominale e torace. Risulta dunque saporita e succulenta (ma, è bene saperlo, proprio per questa sua posizione è molto fibrosa). Ciò significa che possiamo farne una tagliata indimenticabile. Un piatto da domenica in famiglia, insomma. Il trucco è di marinarla per qualche ora. Per farlo alcuni chef consigliano salse saporite come la teryaki, ma possiamo sbizzarrirci con il classico olio, limone, aceto balsamico e rosmarino.

La cottura ideale è nella griglia, ricordandoci di spennellare la carne durante la cottura di tanto in tanto. Molti suggeriscono una cottura lenta, in considerazione della natura fibrosa della carne. Il segreto sta poi nel taglio finale, necessariamente da svolgere perpendicolarmente alla fibra per garantire un sapore e una consistenza al top. Il consiglio è quello che la tagliata non risulti troppo spessa. Rischierebbe di rendere molto lunga la procedura di masticazione.

Il taglio di carne celebre nel Mondo, economico ma sconosciuto, fibroso e succulento

Inspiegabilmente poco conosciuta in Italia, la bavetta grande ha un prezzo molto più accessibile rispetto ad altre parti più conosciute del manzo. Con pochi euro all’etto, riusciamo a proporre ad amici e familiari un piatto alternativo e succulento. E se i grandi maestri argentini della carne sono così entusiasti della preparazione, un motivo ci sarà.

Con un secondo del genere, dovremmo trovare un abbinamento degno. Anche in questo caso possiamo riuscire a trovare valide alternative con pochi euro, specie se ci rivolgiamo ai vini premiati dalla guida Mangiarebene di Gambero Rosso per essere i migliori d’Italia al di sotto dei 15€.

Occhio solo al trucco utilizzato dai supermercati per farci spendere di più quando acquistiamo vini.