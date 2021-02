Un nuovo taglio di capelli è capace di donare al viso un’aria totalmente diversa. “Cambio capelli, cambio vita”, si dice. E, effettivamente, non c’è nulla di più vero! La nostra chioma dice molto della nostra personalità, ed è per questo che dobbiamo sceglierne con cura la presentazione e il colore. Per regalarci un nuovo taglio e rendere la fine dell’inverno più interessante, potremmo provare a cambiare stile. E, per farlo, basterà seguire un nostro consiglio. Infatti, vogliamo indicare il taglio di capelli più in voga del momento che sfinerà il viso e ci darà un’aria internazionale.

Sembrare una principessa con il taglio hime cut

Il taglio di capelli che stiamo presentando arriva direttamente dal Giappone e risale a centinaia di anni fa. Questa acconciatura, infatti, era molto usata nel periodo Heian, dalle donne che facevano parte della famiglia regale. Nella corte imperiale, infatti, era solito portare dei capelli lisci che scivolavano elegantemente sulle spalle, contornati da una bellissima frangetta. Si tratta dell’hime cut, chiamato anche “il taglio da principessa”. E oggi è tornato più di moda che mai!

Come farlo

Partiamo dalla frangia. L’hime cut la prevede in diversi modi. Possiamo richiederla liscia, ad altezza sopracciglia; a due ciocche laterali fino a metà guancia; corta e sfilata. L’importante non sarà la sua lunghezza, ma l’idea geometrica che donerà al viso. La frangia, poi, andrà abbinata a dei capelli lunghi e lisci, che ricadranno in modo elegante sulle spalle. Se si dovessero avere i capelli corti, nessuna paura. L’hime cut potrà essere facilmente adattato a questo tipo di lunghezza. Il risultato di questo taglio sarà un look fresco, giovanile, sbarazzino ed elegante. E, inoltre, il gioco geometrico creato dalla frangetta, riuscirà a rendere più fino qualsiasi viso! Perciò, diamo una scossa al nostro look e proviamo questo nuovo stile!

