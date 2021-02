Avere un cane nella propria casa non significa solo avere un amico al proprio fianco da coccolare e con cui giocare. Vuol dire anche dargli attenzione, far caso a cosa gli diamo da mangiare, soddisfare i suoi bisogni. Si tratta, comunque, di un impegno, e anche piuttosto importante. E, quando riguarda soprattutto la sua alimentazione, dobbiamo avere buon occhio. Oggi vogliamo parlare di una cosa piuttosto importante accaduta di recedente. E vogliamo chiedere di porre attenzione a questo pericoloso cibo ritirato dal mercato USA che faceva ammalare i cani.

Di quale cibo per animali stiamo parlando

Il prodotto alimentare per cani a cui ci stiamo riferendo è lo Sportmix, prodotto dalla Midwestern Pet Foods. Questo alimento è stato ritirato da diversi lotti negli USA e ne sono state bloccate le vendite online. Il motivo? La presenza di aflatossina, una sostanza velenosa per i nostri amici a quattro zampe. In pochi giorni, sono stati più di 150 gli animali coinvolti nella vicenda, ed è per questo motivo che la vicenda ha avuto una tale eco.

Aflatossina, ecco il pericolo che fa correre ai nostri amici animali

L’aflatossina è una sostanza prodotta dalla muffa Aspergillus flavus. Si tratta di un elemento che si trova spesso nei cereali utilizzati per realizzare cibo per animali. Il problema sorge quando se ne assumono quantità elevate. Infatti, le conseguenze, come hanno dimostrato i numeri precedentemente indicati, possono anche essere fatali.

Nonostante sia successo negli USA, è fondamentale parlarne anche in Italia per gli ordini che si fanno online. Non sono pochi gli italiani che ordinano oltreoceano il cibo per i loro amici cani. Infatti, con tali ordini, non solo si può risparmiare spesso e volentieri, ma si può anche assicurare un pasto perfetto e “di lusso” al proprio cane. Ma, proprio per questo motivo, è fondamentale conoscere i prodotti che possono essere a rischio. Se dovessimo aver acquistato il cibo di cui parliamo, stiamo attenti ai segnali del nostro cane. I sintomi dell’avvelenamento da aflatossina sono lentezza, perdita di appetito, vomito, diarrea, ittero nelle gengive o negli occhi. Perciò, attenzione a questo pericoloso cibo ritirato dal mercato USA che faceva ammalare i cani.

