Un taglio di capelli nuovo può fare davvero la differenza. Molti forse non ci pensano e non danno alla propria chioma l’importanza che merita. Ma, al contrario, prendersi cura in un determinato modo dei propri capelli potrebbe donarci un’aria totalmente diversa da quella che abbiamo ora. Qualche consiglio a riguardo lo possiamo trovare, per esempio, in “Il taglio di capelli da fare tra i 50 e i 60 anni che ci farà apparire giovanissime”. Oppure, possiamo optare per le indicazioni che si trovano nel nostro precedente articolo “Tutti stanno portando i capelli in questo modo di recente e il motivo è più che evidente”.

Insomma, le opzioni sono davvero tante e oggi vogliamo inserirne una in più per avere un raggio di scelta ancora più ampio. Infatti, avendo a disposizione più consigli, sarà molto più facile capire quale strada sia la più adatta a noi. E anche il consiglio del parrucchiere potrà certamente aiutarci.

Il taglio di capelli che sta spopolando come mai e che ci toglierà almeno 10 anni

Già in questo nostro precedente articolo, avevamo parlato del famosissimo taglio alla Rachel. Si tratta del noto look di Jennifer Aniston sfoggiato nella serie “Friends”. In questo articolo, avevamo già perfettamente spiegato quanto questo look possa donarci freschezza. Infatti, si tratta di uno stile intramontabile che si adatta a ogni viso e che riesce a far sembrare più giovani. E ora torna di moda (ma, in fondo, lo è sempre stato). A differenza del nostro articolo, qui c’è un consiglio in più per far sì che questo look possa donarci freschezza e dinamicità. Infatti, c’è un particolare che non dovremmo mai tralasciare e che renderà davvero questo taglio giovanile, allegro e sbarazzino.

Ecco cosa dobbiamo fare per far sì che il nostro taglio alla Rachel si adatti ai tempi contemporanei e sembri perfetto per ogni occasione

Come abbiamo detto, quindi, il taglio alla Rachel non passa mai di moda. E questo è certamente vero. Ma si tratta comunque di un look che apparteneva agli anni Novanta. Quindi, in qualche modo, dovremo pure reinventarlo. E farlo sarà davvero semplicissimo. Infatti, oltre a richiedere questo stile, dovremmo chiedere anche una frangia corta non allineata. Dunque, dovremo abbandonare i due ciuffi laterali tipici di questo stile a favore di una frangia che coprirà quasi tutta la fronte e che renderà ancor più di tendenza questo stile. Insomma, abbiamo capito quindi che è questo il taglio di capelli che sta spopolando come mai e che ci toglierà almeno 10 anni. Per iniziare la nuova stagione con una marcia in più, potremmo decidere di optare proprio per questo look e vedere quanto ci può donare.