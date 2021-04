Se è vero che l’igiene è importante è anche vero che molti prodotti che servono a pulire le nostre case sono altamente nocivi. Basta prenderci un minuto di tempo per leggere le etichette di detersivi e quant’altro per capire quello di cui parliamo. Ricordiamo sempre che qualche macchia in più non fa nulla di male, ma l’uso errato e prolungato di additivi chimici sì. La verità è che possiamo badare alle pulizie di casa usando quasi esclusivamente prodotti naturali, a basso impatti inquinante e super economici. È bene conoscere tutti questi trucchi bio.

Ecco perché oggi sveliamo il sorprendente motivo per cui dovremmo sempre aggiungere qualche goccia d’aceto al bucato prima del risciacquo in lavatrice. È un metodo che ci farà risparmiare tanti soldi altrimenti spesi in detersivi e ammorbidenti. Inoltre, diminuirà il contatto tra la nostra pelle e le sostanze nocive.

Le mille proprietà dell’aceto

Abbiamo visto più volte, sulle pagine virtuali di ProiezionidiBorsa, che l’aceto ha davvero mille qualità. Non dobbiamo pensarlo solo come condimento per insalate e pietanze varie, ma come nostro grande alleato nelle faccende di casa. L’aceto è infatti uno sgrassatore e un disinfettante naturale, utilizzabile su tutte le superfici (anche sulla pelle).

In più, se abbiamo proprio bisogno di essere convinti, un litro d’aceto bianco raramente costa più di 1 euro, mentre per i detersivi spendiamo in media 3 euro al litro. Sostituire il detersivo con l’aceto (nei limiti del possibile) ci farà risparmiare senza perdere nulla nei risultati. Anzi, vediamo cosa accade, ad esempio, se rinunciamo all’ammorbidente e lo sostituiamo con l’aceto.

Il sorprendente motivo per cui dovremmo sempre aggiungere qualche goccia d’aceto al bucato prima del risciacquo in lavatrice

Prima del risciacquo del bucato, aggiungiamo nel cestello della lavatrice mezzo bicchiere di aceto bianco. Il risultato è che avremo dei panni morbidi come mai prima. Inoltre, l’aceto agirà contro la formazione del calcare e della muffa. Se temiamo che i vestiti puzzino d’aceto, tranquilli: non sarà così. Il risciacquo eliminerà ogni traccia del suo odore. Se vogliamo, comunque, assieme all’aceto possiamo aggiungere qualche goccia di olio essenziale.