Stiamo preparando un pranzo o una cena importante. Gli ospiti stanno per arrivare, la tavola non è ancora apparecchiata e dobbiamo ancora vestirci. Corriamo da una stanza all’altra, indecisi sul da farsi e sentiamo un’inconfondibile puzza di bruciato venire dalla cucina. È facile distrarsi quando si hanno mille cose per la testa, così quello che bolle in pentola finisce per bruciarsi, gettandoci nello sconforto. Ma non c’è da disperare. Se credevamo impossibile recuperare un piatto bruciato non è così grazie a questi 3 trucchi del mestiere. Rimedi semplici che non tutti conoscono, ma che sono indispensabili se vogliamo salvare una cena che sembra insalvabile.

La pietanza che è più facile bruciare, nonché quella che ci sembra meno recuperabile, è senza dubbio la carne. Basta un fuoco troppo alto, un paio di minuti di distrazione, e la carne si annerisce diventando dura e amara. Ma non è finita: possiamo ridare nuova vita a una bistecca o a un arrosto.

Partiamo dalla prima. Se la bistecca si è carbonizzata togliamola immediatamente dalla pentola. Prendiamo una nuova pentola e cospargiamola di burro, aggiungendo un po’ di succo di limone. A questo punto mettiamo la bistecca sulla nuova pentola e continuiamo a cuocerla per un po’. Lo stesso metodo funziona anche con fettine, cotolette, involtini e quant’altro.

Discorso diverso per l’arrosto. Se si è bruciato, prepariamo in un nuovo tegame un soffritto di cipolla e aggiungiamo una patata cruda a pezzettini. Rimettiamo così l’arrosto a cuocere, nel nuovo tegame. La patata ha una grande capacità assorbente, che toglierà il sapore di bruciato.

Infine, il trucco infallibile per le zuppe

Se invece abbiamo bruciato una zuppa, il rimedio è ancora più semplice ed immediato. Spegniamo immediatamente il fuoco, travasiamo la zuppa in una nuova pentola e aggiungiamo qualche foglia di lattuga. La lattuga ne rinfrescherà il sapore. Lasciamo le foglie in ammollo per qualche minuto, poi togliamole prima di servire la zuppa. Possiamo riscaldarla al microonde se si fosse raffreddata troppo.

