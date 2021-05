Il sorprendente motivo per cui basta girare questa vite che abbiamo in casa per risparmiare parecchi soldi sulle bollette

Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori.

Chissà quante volte abbiamo pensato a un modo per abbassare la spesa di luce e gas, magari passando a una tariffa più conveniente.

La realtà è che esistono dei piccoli comportamenti quotidiani che possiamo mettere in atto noi stessi per recuperare un bel po’ di soldi. In particolare c’è un segreto che in pochi conoscono che può far dimagrire davvero di molto il totale che vediamo sulle bollette.

Scopriamo insieme di cosa si tratta perché è davvero incredibile ma basta conoscere questo trucchetto geniale per risparmiare parecchi soldi sulle bollette.

Molte persone pagano prezzi spropositati senza saperlo

Consumare meno è possibile. Tutto parte dalla scelta di un’offerta energetica conveniente e dalle nostre abitudini quotidiane. Se ci riflettiamo, infatti, ognuno di noi spreca energia con alcuni comportamenti.

Succede, ad esempio, quando dimentichiamo la luce accesa uscendo dalla camera, o quando lasciamo un computer in stand-by. Non chiudere bene le finestre e lasciare, quindi, che l’aria fredda entri in casa, o effettuare lavaggi in lavatrice non a pieno carico. Insomma, ognuno di noi spreca per diversi motivi. E il risparmio è uno stile di vita che parte dalle scelte di ogni giorno.

Esiste, però, un particolare che in pochi conoscono, ma che potrebbe davvero essere la chiave di un cambiamento. Scopriamo di cosa si tratta.

Una vite che va girata due volte all’anno

Stiamo parlando di una vite presente negli infissi delle finestre a doppio vetro. Chi ha questo tipo di finestre, dovrebbe aver notato un bullone.

Si tratta di viti di regolazione termica, che regolano la quantità d’aria che entra in casa dall’esterno. La maggior parte degli installatori di infissi non comunica questo particolare molto importante.

Ruotando questo bullone, è possibile allentare o forzare la pressione tra la parte esterna del telaio e la guarnizione di gomma. In base a questo cambierà la quantità d’aria che riuscirà a insinuarsi in casa passando dagli infissi. È questo il sorprendente motivo per cui basta girare questa vite che abbiamo in casa per risparmiare parecchi soldi sulle bollette.

Come procedere

Sarà sufficiente girare la vita a sinistra o a destra di 90° in base alla necessità. Facendo questo gesto, si noterà subito un cambiamento di pressione nella nostra finestra. Noi non dovremo fare altro che posizionarla in base alla stagione che stiamo vivendo. Questa operazione deve essere ripetuta due volte l’anno.

In questo modo gli spifferi verranno completamente eliminati o ampliati. È davvero incredibile ma è questo il sorprendente motivo per cui basta girare questa vite che abbiamo in casa per risparmiare parecchi soldi sulle bollette.

