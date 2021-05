Non hanno premiato con l’Oscar, l’inventore della lavastoviglie, ma sicuramente una “nomination” almeno l’avrebbe meritata. Quanto è comodo questo elettrodomestico, ormai presente in quasi tutte le case degli italiani. Non solo ci permette di rinunciare a uno dei castighi quotidiani, il lavaggio delle stoviglie, ma anche di risparmiare un bel po’ di soldi di acqua. Attenzione, però, che tanto è comoda questa macchina, quanto potenzialmente pericolosa per alcuni prodotti che mettiamo al suo interno. Incredibile e assurdo ma se ci accorgiamo che la pentola a pressione non funziona più tanto bene la colpa potrebbe essere di un’azione scorretta della lavastoviglie. Cosa collega queste due cose? Lo vediamo in questo articolo dei nostri Esperti.

Ci sono delle pentole e dei coperchi che non vanno in lavastoviglie

Abbiamo più volte visto negli articoli dei nostri Esperti quali sono gli oggetti e gli utensili che non dobbiamo mettere in lavastoviglie. Non solo perché si rovinano o si scoloriscono, ma anche perché perdono la loro funzionalità. Incredibile e assurdo ma se ci accorgiamo che la pentola a pressione non funziona più tanto bene la colpa potrebbe essere di un’azione scorretta della lavastoviglie. Infatti, il sistema di lavaggio particolarmente intenso della lavastoviglie è in grado di deteriorare e rovinare le valvole di vaporizzazione. Quelle famose che vediamo proprio sul coperchio e che i nostri bambini amano così tanto veder fischiare. Il ciclo della lavastoviglie è potenzialmente un vero e proprio nemico del loro funzionamento così semplice. Se ci siamo accorti che la pentola a pressione non funziona più come prima, potrebbe essere a causa dei lavaggi non manuali.

Il sistema migliore per lavare pentola e coperchio in sicurezza

Quindi, se adesso abbiamo il dubbio di come lavare esattamente pentola e coperchio, nessun problema. Ecco, il suggerimento specifico. Appena terminato l’uso, riempiamo la pentola con acqua calda e un tappo di detersivo per piatti. Lasciamo in ammollo per un paio d’ore, quindi sotto il getto di acqua calda, puliamo il tutto, con un panno morbido. Solo così, non rischieremo di rovinare il meccanismo della pentola a pressione.

