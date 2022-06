Terza settimana di giugno lastricata d’oro per l’Ariete e questi fortunati segni ma attenzione a Saturno retrogrado 

Con la terza settimana di giugno superiamo la metà del mese. Un periodo ricco di sorprese e di buone notizie per alcuni segni zodiacali. Il mese di giugno ci farà così entrare nelle vacanze con un carico d’oro e di grandi promesse.

Intanto se vogliamo essere fortunati nel mese di giugno, cerchiamo di mettere in tasca qualche petalo di ortensia. È una pianta di cui si utilizza la radice nelle tradizioni cinesi e degli Indiani d’America. Serve soprattutto per proteggere dagli influssi malefici. I fiori poi vengono essiccati e bruciati dagli Indiani, per creare una barriera protettiva contro le forze ostili.

Non è vano perciò portare in tasca qualche petalo di questo fiore, oppure nella borsa. Potremmo piantare anche qualche ortensia in giardino. La sua presenza allontana le negatività e orienta verso l’ottimismo. Ecco allora il fiore di giugno, che ci protegge e ci permette di camminare più spediti. Ma vediamo cosa dice l’oroscopo.

La settimana che va dal 12 al 19 giugno si presenta ricca di sorprese. Una terza settimana di giugno lastricata d’oro per l’Ariete. Ci saranno piccoli colpi di fortuna che potranno aggiungere un po’ di ottimismo. Il 18 giugno con la Luna nel segno dell’Acquario, propulserà le relazioni un po’ raffreddate. Saranno i giorni della ripartenza, grazie anche al potenziale energetico del segno, che non viene mai meno.

Il 16 giugno sarà una giornata particolare negli astri. La Luna sarà congiunta con Plutone e in relazione anche con Mercurio e Venere. Un’influenza molto positiva per tutti i segni zodiacali. La Luna ci richiama a eliminare i sentimenti negativi e assolutamente a fare spazio a quelli positivi. Solo così si potranno vedere progressi nel nostro cuore.

In questo momento Mercurio e Venere faranno sentire tutta la loro influenza. Venere porterà fortuna nelle relazioni col partner e Mercurio ci aiuterà a ricucire relazioni raffreddate. Un bel passo in avanti per risistemare vecchie ruggini, ma anche per promuovere nuove amicizie.

Il Toro potrà vivere dei momenti felici in questa settimana. Soprattutto grazie alla Luna che il 16 entra in Capricorno, segno amico. Il Toro potrà esprimere tutta la dolcezza dei suoi sentimenti. Una settimana che vale la pena di non sprecare.

Riguardo al Leone, attenzione alle false amicizie, che potranno giocare un tiro mancino. Meglio un po’ di circospezione, per evitare rallentamenti nel lavoro.

Mercurio entra nel segno dei Gemelli il 13 giugno. Un buon aiuto per questo segno così comunicatore e abile nelle relazioni. La presenza di Saturno porterà ai Gemelli molta più pacatezza. Aiuterà il segno a raggiungere i suoi obiettivi con maggior equilibrio.

Per il segno dello Scorpione si presenta una settimana ricca di fortuna. Le finanze sono all’onore e gli astri aiuteranno il segno con qualche bella realizzazione. Una settimana che comincia a vibrare sulle note di un tintinnio di monete d’oro.

La Luna piena del 14 giugno aiuterà non poco il segno del Sagittario. Una Luna potente che porterà pulizia nel mondo interiore. Un modo per aprire delle prospettive molto ampie e fortunate verso il futuro.

