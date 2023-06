Fine settimana da incorniciare per Cancro e Pesci, ma ecco tutte le previsioni del weekend per ogni segno zodiacale

Oggi inizia ufficialmente l’estate e per molti si avvicinano le ferie. Chi deve aspettare, cerca di organizzarsi i fine settimana nei più svariati modi. Dal punto di vista astrologico, sono attesi giorni molto positivi per Cancro e Pesci, ma ecco tutte le previsioni, segno per segno.

Per l’Ariete sarà un fine settimana positivo, soprattutto per quello che riguarda l’amore. La relazione con una persona che state vedendo da poco migliora in maniera incredibile. Il vero problema sono le amicizie, in particolare siete a rischio litigio con un amico di vecchia data. Il Toro non riuscirà a rilassarsi. Al lavoro le cose non procedono come dovrebbero. Qualcuno sembra che stia tramando contro di noi e passeremo il weekend a studiare le contromosse.

I Gemelli ritroveranno una vecchia fiamma del passato che ci contatterà via social. Non facciamoci illusioni, però. Vuole solo sentire come stiamo e non ha secondi fini. O forse no? Per il segno del Cancro sarà un fine settimana da incorniciare. Non lo avremmo mai pensato, ma, finalmente, avremo due giorni completamente da dedicare a noi stessi. Non sarebbe male, poi, provare la fortuna con un Gratta e Vinci.

Incomprensioni col partner e scappatelle per questi segni

Il Leone non deve lamentarsi. Fisicamente non è mai stato così bene. Ecco perché ha in previsione un weekend pieno di positività. Brutte notizie invece in arrivo per la Vergine, almeno per quanto riguarda i soldi. Pensavamo che un affare potesse concludersi diversamente, invece non sarà così. Ci guasterà l’umore.

Troppe incomprensioni col partner stanno minando la tranquillità della Bilancia. Serve usare questo fine settimana per chiarire ogni aspetto. Magari, andando insieme alla scoperta di un borgo romantico meraviglioso. Lo Scorpione, quando vede l’occasione propizia per una scappatella, non se la lascia sfuggire. E anche tra venerdì e sabato l’occasione si presenterà. Attenzione, però, a non farsi scoprire.

Scopriamo chi avrà un fine settimana da incorniciare e per l’Acquario occhio alle spese

Serata piacevole sarà quella di sabato per il single del Sagittario. Un appuntamento combinato con l’app andrà meglio del previsto. Con possibilità e voglia di rivedersi. Il Capricorno passerà il primo fine settimana estivo a dare consigli. Una nostra cara amica, infatti, avrà bisogno di confidarsi con noi. Sapremo trovare le parole giuste?

Spese pazze per l’Acquario, in vista dell’estate al mare. Però, attenzione a non esagerare, perché lo stipendio non ce lo hanno ancora accreditato e i prezzi sono saliti. Il miglior fine settimana dello zodiaco spetta ai Pesci, che vivranno, in anticipo, un pezzo di vacanza. Amore e salute mai così al top. Peccato che da lunedì cambi tutto.