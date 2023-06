Comprare casa a meno di 50.000 euro su questo splendido lago, paradiso per una vacanza o per viverci

Molti sognano di comprare casa in riva ad uno dei laghi italiani più amati. Per molti è una seconda casa, per alcuni è la casa dove vivere. Entrambi potrebbero coronare questo sogno anche con meno di 50.000 euro.

Molti sognano di comprare casa in riva al lago per trascorrere le vacanze all’insegna del relax. Un po’ mare, un po’ collina, il lago offre sensazioni diverse. Il Lago di Garda è il lago più grande d’Italia e uno dei più affascinanti. Circondato da montagne, colline, borghi storici e parchi naturali, il Garda offre un paesaggio suggestivo, che cambia a seconda della sponda che si sceglie.

Le caratteristiche del Lago di Garda

Il Lago di Garda ha una superficie di circa 370 km quadrati e una profondità massima di 346 metri. La sua forma, che richiama alla mente un triangolo, è allungata da Nord a Sud, con una larghezza media di 17 km. Il lago è diviso tra tre Regioni: Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Ognuna di queste zone ha le sue peculiarità, quindi parlare di Garda in senso generale è fuorviante. Ogni sponda ha la sua storia, le sue caratteristiche, le sue particolarità.

La sponda occidentale, detta anche Riviera dei Limoni, appartiene alla Lombardia. Questa zona è caratterizzata da castelli medievali e da paesi pittoreschi come Limone sul Garda, Salò, Gargnano, Gardone Riviera, sede del Vittoriale, la casa museo di Gabriele D’annunzio.

Le meraviglie della sponda orientale, di quella settentrionale e del Sud del lago

La sponda orientale, detta anche Riviera degli Ulivi, appartiene al Veneto ed è dominata dal Monte Baldo, che offre panorami mozzafiato. Qui si trovano località turistiche rinomate come Malcesine, Bardolino e Lazise. Su questa sponda ha sede il parco di divertimenti Gardaland.

La sponda settentrionale poi, detta anche Alto Garda, appartiene al Trentino Alto Adige. Qui il lago si restringe e assume un aspetto fiordico. Tra i paesi più suggestivi ci sono Riva del Garda, Torbole e Arco. Mentre nella parte Sud del lago ci sono i tre paesi forse più conosciuti, Desenzano, Sirmione e Peschiera.

Comprare casa a meno di 50.000 euro sul Lago di Garda

Comprare casa sul Lago di Garda ha molti vantaggi. Il primo è la bellezza del luogo, che regala emozioni in ogni stagione. Il secondo è la qualità della vita, data dal clima temperato, dall’aria pulita, dalla tranquillità e dalla varietà di attività che si possono fare. Qui si possono esercitare sport acquatici, trekking, ciclismo, golf, equitazione. E si può godere di tanta cultura, enogastronomia e tanto altro. Il terzo vantaggio è la posizione strategica del lago, che permette di raggiungere facilmente Verona, Venezia, Mantova, Brescia, Trento, Milano con solo un’ora di auto.

Le case sul Lago di Garda hanno prezzi non proprio economici, perché il luogo è molto richiesto. Tuttavia è possibile trovare abbastanza facilmente appartamenti a meno di 100.000 euro. Per chi ha un budget più ridotto si possono però trovare anche offerte a meno di 50.000 euro. Con una ricerca sul portale idealista.it* abbiamo scoperto che a Brenzone, a pochi km da Malcesine, è in vendita un monolocale a 45.000 euro. Ha dimensioni di 40 metri quadri ed è in buono stato. Sulla sponda lombarda, a Gargnano, è in vendita un appartamento in buono stato, di due locali, a 54.000 euro. A Rivoltella, a pochi km da Sirmione e Desenzano, si può acquistare un monolocale di 40 metri quadri in un elegante residence a 79.000 euro.

Case sul Lago Maggiore e sul Lago di Como a meno di 50.000 euro

Si può comprare casa a meno di 50.000 euro anche sul Lago Maggiore. Per esempio, si possono acquistare belle case anche a meno di 40.000 euro, magari avendo come vicino di casa Renato Pozzetto. Sul Lago di Como, invece, con soli 75.000 euro si può prendere casa vicino a George Clooney.

(*n.d.r. Proiezionidiborsa riprende gratuitamente annunci della zona presenti sui siti immobiliari indicati. Non conoscendo né i dettagli né la veridicità dell’informazione, non ha alcun interesse in merito alle offerte immobiliari indicate.)