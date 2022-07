C’era da parte nostra grande attesa per la scadenza del setup di ieri. Questo cluster di prezzo tempo, era stato calcolato a inizio anno utilizzando i nostri modelli matematici. Nei giorni di setup, si assiste a minimi/massimi, assoluti/relativi o ad accelerazioni. Tranne che oggi si tornerà sotto i minimi di ieri, il ribasso potrebbe essere finito. E se il nostro frattale avrà ragione, il minimo delle scorse settimane, è stato quello annuale e decennale. Ieri, il setup dopo un profondo rosso riporta Wall Street al rialzo. Trappola per ribassisti? Potrebbe essere.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del giorno 5 luglio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dow Jones

30.967,82

Nasdaq C.

11.322,24

S&P 500

3.831,39.

Cosa fare?

Minimo annuale segnato? Potrebbe essere

In rosso, la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu, il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 1 luglio.



Il setup dopo un profondo rosso riporta Wall Street al rialzo: continuerà da oggi in poi? I livelli da monitorare

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 30.487. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 30.074.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 10.911. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 10.850.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.752. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.711.

Segnale in corso dei nostri Trading Systems

Long in corso dal 5 luglio per Dow Jones e S&P 500. Si apre Long su Nasdaq C.

Cosa attendere per oggi?

Dopo un’apertura indecisa, il rialzo dovrebbe continuare. Attesa quindi, un’apertura sui minimi e una chiusura sui massimi di giornata.

Apple è pronta per salire? Il ribasso potrebbe essere finito

Il titolo (NASDAQ:AAPL) ha chiuso l’ultima seduta al prezzo di 141,58 dollari, in rialzo dell’1,91% rispetto alla seduta precedente.

Tendenza di breve rialzista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 136,93, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 149,87 e poi 156,74 dollari.

