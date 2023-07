Il settore salute conferma la sua debolezza: gli aggiornamenti sui principali titoli

Al termine di una seduta che ha visto il Ftse Mib guadagnare lo 0,77%, il settore salute conferma la sua debolezza perdendo l’1,74% e risultando essere il peggiore settore di Piazza Affari. Si conferma, quindi, la debolezza di cui parlavamo qualche giorno fa. Andiamo, quindi, a vedere quale sia lo scenario più probabile per i maggiori titoli come Amplifon, Diasorin e Recordati.

Il rimbalzo sembra essere archiviato e adesso le speranze dei rialzisti passano per la tenuta dei supporti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Amplifon (MIL:AMP) ha chiuso la seduta del 3 luglio a quota 32,58 €, in ribasso del 3,01% rispetto alla seduta precedente.

In un sola seduta vengono cancellati 3 giorni di rialzi. Ancora una volta, quindi, diventa decisiva la tenuta del supporto in area 32,06 €. Vedremo cosda accade nei prossimi giorni.

Il settore salute conferma la sua debolezza e le azioni Diasorin rimangono ancora saldamente impostate al ribasso

l titolo Diasorin (MIL:DIA) ha chiuso la seduta del 3 luglio a quota 93,60 €, in ribasso dell’1,89% rispetto alla seduta precedente.

Per il peggiore titolo da inizio anno tra le Blue Chip del Ftse Mib con un ribasso di oltre il 26%, le tendenza in corso è ribassista. Tuttavia, potrebbe trovare un valido supporto in area 95 €. Sotto questo livello un potenziale punto di inversione potrebbe andare a collocarsi in area 90,89 €. Lo scenario ribassista al completo, poi, è mostrato in figura.

I rialzisti potrebbero avere qualche chance di spingere al rialzo nel caso di chiusure giornaliere superiori a 97,60 €.

Situazione di stallo per le azioni Recordati: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Recordati (MIL:REC) hanno chiuso la seduta del 3 luglio a quota 43,37 €, in ribasso dello 0,87% rispetto alla seduta precedente.

Per questo titolo azionario il ribasso in corso vede un punto di inversione sul livello 41,08 €. La sua mancata tenuta potrebbe spingere le quotazioni al ribasso secondo lo scenario tracciato in figura.

Il recupero di area 44,12 €, invece, potrebbe favorire un’inversione rialzista.

