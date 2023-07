Allerta Meteo, nubifragi e forti temporali nei prossimi 2 giorni: le regioni colpite

Diverse regioni saranno colpite dal maltempo nelle prossime 48 ore, problemi per la viabilità e preoccupazioni della Protezione Civile. Varie zone interessate indicate nella comunicazione ufficiale, previsti anche grandine e colpi di vento.

La Protezione civile ha diramato un comunicato indicando regioni e zone interessate dal maltempo per le prossime 48 ore. Si tratterebbe di Abruzzo, Molise, Marche, Emilia Romagna, Trentino e Lombardia. Coinvolte anche Triveneto, Lazio orientale, Umbria orientale e Puglia settentrionale.

È il pomeriggio dei prossimi giorni a portare rovesci importanti con il crollo delle temperature e il rischio di piogge abbondanti. L’Allerta Meteo è di colore giallo e il rischio idrogeologico è reale tanto che la viabilità nelle zone colpite potrebbe andare in tilt. La causa sarebbe la grandine prevista con dimensioni notevoli che potrebbe creare pericoli per chi si trova in viaggio. Lombardia, Val Padana e Appenino Emiliano si apprestano a vivere una forte instabilità anche nella giornata di mercoledì.

Precipitazioni diffuse e insistenti

Allerta Meteo, nubifragi e forti temporali a causa di una forte depressione sul Nord Europa che riguarderà anche il Nord dell’Italia. Il maltempo dei Paesi Scandinavi e della Gran Bretagna sta coinvolgendo anche il centro dell’Europa fino ad arrivare sulla parte settentrionale della nostra penisola. Temporali molto forti, grandine e raffiche di vento violente si alterneranno a momenti di sole e a diradamenti improvvisi. Incerte pure le temperature.

L’instabilità scenderà fino alla Toscana, alla zona umbro-marchigiana e laziale-abruzzese dove però le temperature rimarranno stabili. La stabilità sarà garantita anche alle regioni del sud grazie alla timidezza dell’Anticiclone che rimarrà limitato alle zone nordafricane nei prossimi giorni.

Allerta Meteo, nubifragi e forti temporali ma al sud tutti al mare

Anche mercoledì e giovedì saranno all’insegna dell’incertezza. Soprattutto nelle zone alpine e appenniniche. I pomeriggi saranno caratterizzati da forti piogge e da temporali che si alterneranno a brevi schiarite. La parte centro-meridionale della penisola sarà colpita in maniera isolata e casuale, venti localmente forti in tutto il Nord e soprattutto nella alta Val Padania.

Giovedì la depressione del Nord Europa continuerà a farsi sentire con nuovi impulsi confermando l’instabilità di questi giorni. Sempre coinvolte le zone appenniniche, mentre il sud si preparerà al caldo africano del week end. Si preannuncia una forte presenza in tutte le spiagge più turistiche.