Il settore media domina la settimana a Piazza Affari: quali azioni preferire tra MFE B e RCS MediaGroup?

La settimana appena conclusasi ha visto il settore media registrare la migliore performance settimanale con un rialzo di circa il 5%. Quindi, il settore media domina la settimana a Piazza Affari, ma quali azioni preferire tra MFE B e RCS MediaGroup? La parola all’analisi grafica.

Le azioni RCS MediaGroup non approfittano della forza del settore di riferimento e puntano obiettivi ancora più in basso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo RCS MediaGroup (MI:RCS) ha chiuso la seduta del 9 giugno a quota 0,710 € in rialzo dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista, ma da alcune sedute le quotazioni si stanno appoggiando sul livello di supporto in area 0,699 €. Il titolo RCS MediaGroup, quindi, è confinato all’interno del trading range 0,699 € – 0,714 €. Solo una chiusura esterna a uno di questi due livelli potrebbe favorire la ripresa di una fase direzionale.

Vista l’impostazione degli indicatori, al momento lo scenario più probabile è quello ribassista che ha come punto più probabile di inversione area 0,674 €. Sotto questo livello, poi, la discesa potrebbe continuare fino in aera 0,634 €.

Al rialzo, invece, le quotazioni di RCS MediaGroup potrebbe andare a toccare i massimi del 2022 in area 0,80 €.

Il settore media domina la settimana a Piazza Affari, ma sono le azioni MFE B quelle da preferire: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni MFE B (MIL:MFEB) hanno chiuso la seduta del 9 giugno a quota 0,6885 €, in rialzo del 5,92% rispetto alla seduta precedente

Dopo una lunga fase laterale le quotazioni scattano al rialzo con una forza che non si vedeva da mesi. Potrebbero, quindi, essersi creati i presupposti per il raggiungimento dei massimi annuali in area 0,7445 €. Questo livello ha sempre rappresentato, almeno nel corso del 2023, un ostacolo insormontabile che se superato potrebbe spingere il titolo verso area 1 €. Le prossime settimane, quindi, potrebbero essere decisive per capire il futuro di breve/medio termine di MFE B.

Viceversa, una chiusura giornaliera inferiore a 0,6781 € potrebbe favorire la ripresa della tendenza ribassista.

