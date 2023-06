Occhi puntati sulla prossima settimana per Vergine e Pesci: ecco le previsioni dell’oroscopo segno per segno

Amore, fortuna, lavoro e finanze, cosa ti aspetta per la settimana? Le stelle hanno le idee chiare, qualcuno se la passerà meglio di altri. Cosa aspetti a scoprire cosa hanno in serbo per te?

Un avvio spumeggiante per i Pesci che grazie alla Luna del segno che porta belle notizie. Ma prima di arrivare all’ultimo segno dello zodiaco, andiamo per ordine. Ariete, non ami le bugie, neanche quelle a fin di bene. Qualcuno a te vicino vuole proteggerti, quando saprai la verità cerca di mantenere la calma.

Amico Toro, meglio darsi una svegliata e ripudiare la pigrizia. Stando a casa potresti perderti esperienze indimenticabili e incontri pazzeschi. I single devono rimettersi in gioco e chi è in coppia alcuni piccoli gesti ritroverà l’armonia.

Occhi puntati sulla prossima settimana per Vergine e Pesci al top

Gemelli, avrai un sabato piuttosto speciale se starai a sentire le persone che ti sono vicine. Un amore travolgente ti aspetta all’orizzonte, non vorrai mica farlo aspettare? Il Cancro, invece, è da un po’ che si sente un tantino elettrico e nervoso. Meglio arrivare al nocciolo della questione e trovarne la causa, o potrebbe mandare all’aria più di un rapporto.

Leone, futuro brillante in campo lavorativo e remunerativo che aiuterà le tue scarse finanze. In amore così e così, meglio non parlarne. Vergine, tu invece sei carico di energie e l’amore è più travolgente che mai. Sfrutta questo magnetismo per ammaliare anche i colleghi di lavoro che non dubiteranno più di te.

Mia cara Bilancia, sei in uno stato di assoluta serenità negli ultimi tempi. Non per niente sei tra i segni più fortunati del mese. Segui l’istinto, ti porterà a situazioni inimmaginabili e a esperienze da “una sola volta nella vita”. Scorpione, qualche responsabilità in più ti desta preoccupazione? Non riversare il nervosismo sul partner, potrebbe non capire le tue ragioni.

Uno spiraglio positivo anche per Sagittario pronto all’avventura

Sagittario, nuove emozioni in arrivo per i single che vivranno un weekend di passione. Lasciati andare e molla quel freno a mano tirato che ti tratteneva ultimamente. Anche sul lavoro, dì la tua e prenditi i meriti che ti spettano. Capricorno un po’ maluccio questa settimana, sei ad un bivio e non sa cosa fare con il partner. Se hai dubbi e pensi che la relazione non funzioni potrebbe trattarsi di uno dei segni del disinnamoramento. Acquario, al contrario è in una bolla d’amore e non ha occhi per il partner. Sul lavoro qualche incertezza, ma continua a lavorare sodo, i risultati arriveranno.

Insomma, occhi puntati sulla prossima settimana per Vergine e Pesci grazie al favore della Luna. Ma è proprio il segno dei Pesci ad essere sul gradino più alto del podio. Meglio organizzare qualcosa per il prossimo weekend con gli amici o con il partner, ne varrà la pena!