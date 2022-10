Il settore difesa potrebbe spingere al rialzo queste azioni

In tempi di guerra come quelli che stiamo vivendo, gli investimenti nel settore difesa sono per forza di cose in aumento. Non deve sorprendere, quindi, che in una recente intervista l’amministratore delegato di Fincantieri ha indicato le tre rotte lungo le quali si muoverà la società: difesa, crociere e patto con Leonardo.

L’effetto di un aumento del fatturato è già chiaramente visibile nei dati relativi al primo semestre del 2022. Gli ordini, infatti, valgono 5,2 volte il fatturato del 2020. Ciò ha portato a una crescita dei ricavi del 16%. Tuttavia, complice anche l’aumento delle materie prime il margine è sceso del 2,6%. Ciò ha portato a una perdita di 240 milioni di euro.

Come potrebbe impattare il settore difesa sui fondamentali del titolo?

Come riportato su riviste specializzate, per Fincantieri non è possibile calcolare il rapporto prezzo su utili visto che la società è in perdita. Tuttavia, qualunque sia l’altro indicatore utilizzato il titolo risulta essere sottovalutato. Se, ad esempio, si considerano il rapporto Price to Book oppure il rapporto tra prezzo e fatturato si scopre che il titolo risulta essere sottovalutato. Il valore aziendale, espresso come il rapporto tra prezzo e fatturato, infatti, è stimato in 0,1 volte il suo fatturato del 2022, per cui le quotazioni di Fincantieri risultano essere molto sottovalutate. In media la sottovalutazione si aggira intorno al 40%.

Per gli analisti che coprono il titolo, invece, il giudizio medio è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 10% circa. Poiché la dispersione tra le diverse raccomandazioni è pari a circa il 9%, compatibile con il valore medio, allora bisogna essere molto prudenti.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo

Il titolo Fincantieri (MIL:FCT) ha chiuso la seduta del 5 ottobre a quota 0,4728 euro, in ribasso dello 0,67% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista e il recente tentativo di ripresa dei giorni scorsi è fallito. Ecco, quindi, che le quotazioni potrebbero essere dirette verso la massima estensione ribassista che potrebbe collocarsi in area 0,4295 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti potrebbero prendere nuovamente il controllo della tendenza nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 0,483 euro (II obiettivo di prezzo). In questo caso si potrebbe assistere a un ritorno in area 0,57 euro.

Lettura consigliata

Probabile accelerazione rialzista per questo titolo azionario