La discrasia tra quello che pensano gli addetti ai lavori e l’andamento dei prezzi incomincia a essere molto forte, per cui bisognerà essere molto prudenti se si vuole investire sull’olio nero. Infatti, il sentiment sul futuro del petrolio è ribassista ma i grafici dicono altro. Cosa fare?

Effettivamente sul prezzo del petrolio si è visto un ribasso di circa l’8% come non si vedeva da maggio 2021. Secondo alcuni questo potrebbe essere l’inizio di una fase ribassista. Il motivo dietro questo movimento è la fase di stallo che ha seguito l’ultimo meeting dell’OPEC e le tensioni tra gli UAE e i Paesi dell’OPEC+.

Inoltre, i prezzi del greggio possono scendere a causa di altri due importanti motivi: l’aumento dell’offerta di petrolio degli Stati Uniti e la paura del virus Delta.

Dal punto di vista grafico non abbiamo nulla da aggiungere a quanto scritto nelle settimane precedenti (clicca qui per leggere).

Per le prossime settimane, quindi, monitorare con attenzione area 84,8 dollari. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte l raggiungimento di area 100 dollari. In caso contrario si potrebbe tornare in area 70 dollari. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello metterebbe in crisi lo scenario rialzista facendo invertire al ribasso la tendenza in corso.

Il sentiment sul futuro del petrolio è ribassista ma i grafici dicono altro: cosa fare per le prossime settimane secondo l’analisi grafica?

Il petrolio (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 9 luglio a quota 74,63 dollari in rialzo dello 1,91% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un ribasso dello 0,71% rispetto alla chiusura settimanale precedente

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile