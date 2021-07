A metà maggio scrivevamo un report dal titolo Ecco i livelli che le azioni Safilo devono superare per finalmente esplodere al rialzo. Da quel momento le quotazioni hanno guadagnato circa l’80% dando, dopo tanto tempo, molte soddisfazioni ai propri azionisti.

Il mese di giugno, però, ha dato vita a un profondo ritracciamento che ha finalmente raggiunto la sua massima estensione. Conseguentemente, le azioni Safilo Group sono pronte per ripartire al rialzo.

Come si vede dal grafico settimanale, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 1,386 euro, un livello che già per due settimane consecutive ha resistito alle pressioni ribassiste. Affinché, però, il titolo riprenda la strada del rialzo bisognerà aspettare una chiusura settimanale superiore a 1,632 euro. In questo caso area 4 euro, livelli che non vede ormai dal lontano 2017.

Questo scenario sul settimanale è in buon accordo con quanto si vede sul time frame mensile. Come si vede, infatti, la massima estensione rialzista si trova in area 3,3 euro. Questo scenario di lungo periodo verrebbe fortemente rafforzato da una chiusura mensile superiore a 1,425 euro. Monitorare, quindi, con molta attenzione la chiusura di luglio.

Da notare che secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 6% circa.

Le azioni Safilo Group sono pronte per ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Safilo Group (MIL:SFL) ha chiuso la seduta del 9 luglio a quota 1,406 euro in rialzo dell’1,88% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Time frame mensile