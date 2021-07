Gli amanti dello sport non si fermano neanche in estate, periodo in cui è più facile fare esercizi all’aria aperta, visto le belle giornate. La voglia di allenarsi e mantenersi in forma, quindi, porta ad organizzarsi anche durante i mesi più caldi. Allenarsi quando le temperature sono molto elevate non è impossibile, ma non è semplice. Fare esercizio fisico intenso durante il caldo estivo può, infatti, essere molto pericoloso, se non si fa attenzione ad alcune cose.

Di per sé, l’attività fisica in estate non è vietata, solo che bisogna pianificarla bene per godere di tutti i benefici dell’esercizio fisico. La regola numero uno è la cautela per evitare alcune sgradevoli situazioni. Infatti, è bene fare attenzione a questi 7 pericolosi rischi per chi decide di allenarsi in estate. Rischi che si possono verificare, se non si prendono le giuste precauzioni.

Attenzione a questi 7 pericolosi rischi per chi decide di allenarsi in estate

Le alte temperature, insieme alla forte umidità tipica dell’estate, mettono a dura prova il nostro corpo, specie durante l’attività fisica. La ragione è che il nostro organismo deve raddoppiare, se non triplicare, il suo lavoro, per mantenere fresco il corpo.

Aumenta quindi il sudore e, di conseguenza, dovremo far attenzione a questi 3 rischi: squilibrio elettrolitico, disidratazione e colpi di calore. Quest’ultimo è fra quelli più pericolosi e si verifica quando si smette di sudare, ma ci si continua a sentire disorientati, confusi e con la temperatura ancora alta. In questo caso, il nostro sistema di controllo della temperatura non sta funzionando come si deve.

Altri rischi possono essere la manifestazione di sintomi quali nausea, mal di testa, svenimenti e forte debolezza. È bene, quindi, prendere delle precauzioni per potersi allenare senza correre questi rischi.

Alcuni suggerimenti per evitare i rischi che si corrono allenandosi in estate

Come abbiamo visto durante gli allenamenti estivi si suda moltissimo. Quindi, il primo suggerimento è quello di bere quanto più possibile, per reintegrare i liquidi persi.

Il consiglio è quello di non aspettare di avere sete, ma sorseggiare continuamente l’acqua (almeno ogni 15 minuti), per una costante idratazione. Attenzione, però, a non bere l’acqua troppo fredda, meglio se è a temperatura ambiente.

Per evitare lo squilibrio elettrolitico, invece, bisogna reintegrare il corpo di sostanze come il magnesio, il potassio e il sodio. Si possono usare degli integratori elettroliti di qualità (sempre però consigliandosi con il proprio medico o personal trainer). In questo modo, aiuteremo il corpo a mantenersi in equilibrio, evitando i rischi appena descritti.

