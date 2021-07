Iniziamo questo report col ricordare che già prima dello scoppio della pandemia eravamo stati tra i pochi a prevedere un crollo dei prezzi del petrolio (clicca qui per leggere). Successivamente, dopo l’inversione rialzista della primavera 2020, abbiamo iniziato a parlare di un prezzo del’oro nero che avrebbe potuto raggiungere area 80 dollari.

Dopo il raggiungimento dei nostri target in area 80 dollari cosa faranno le quotazioni del petrolio?

In questo momento tutti gli analisti vedono il prezzo del petrolio ancora al rialzo. Tra le principali motivazioni a sostegno di questo scenario ricordiamo:

il successo della campagna vaccinale Covid-19;

un graduale allentamento delle misure di blocco;

massicci tagli alla produzione da parte dei membri OPEC e non OPEC – un’alleanza energetica nota come OPEC+.

Tuttavia c’è anche da dire che l’analisi grafica ha la sua importante è ormai, sia sul time frame settimanale che su quello mensile, le quotazioni hanno raggiunto livelli tali (area 84,8 dollari) che almeno un ritracciamento è quasi obbligatorio.

Per le prossime settimane, quindi, monitorare con attenzione il livello indicato. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte l raggiungimento di area 100 dollari. In caso contrario si potrebbe tornare in area 70 dollari. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello metterebbe in crisi lo scenario rialzista facendo invertire al ribasso la tendenza in corso.

Dopo il raggiungimento dei nostri target in area 80 dollari cosa faranno le quotazioni del petrolio? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 2 luglio a quota 75,36 dollari in ribasso dello 0,09% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un rialzo del 1,50% rispetto alla chiusura settimanale precedente

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame trimestrale