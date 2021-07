Il vino è amatissimo dagli italiani. Questa bevanda paradisiaca, infatti, ha davvero un gusto eccezionale secondo molte persone. Inoltre, la cultura dietro alla preparazione del vino ha forti radici nel nostro Paese. E questo è facilmente dimostrabile dal numero ingente di aziende agricole e vigneti presenti sul territorio italiano. Se siamo degli appassionati e vogliamo avvicinarci al mondo di questa bevanda, nessun problema. L’Italia offre un’infinità di luoghi per poter entrare più in contatto con il vino. E oggi vogliamo consigliarne 3.

Se siamo amanti del vino non possiamo assolutamente perderci queste 3 mete estive

Iniziamo il nostro tour dall’Alto Adige. Quest’area è certamente una delle più prolifere e interessanti quando si parla di vino. In questa zona, infatti, avremo l’opportunità di provare e assaggiare tipologie totalmente variegate e prodotte da vignaioli molto esperti. Se questa bevanda ci appassiona, siamo nel posto giusto.

Passiamo ora al Veneto

Anche la regione veneta è particolarmente conosciuta per il vino. In particolare, sicuramente dovremmo visitare la zona di Valdobbiadene, dove avremo l’opportunità di provare alcune cantine davvero uniche. Le aziende agricole in quest’area sono davvero tantissime e avremo solo l’imbarazzo della scelta. Basterà cercare quella che ci sembra più adatta ai nostri gusti e andare a visitarla!

Concludiamo il nostro piccolo viaggio in Lombardia

L’arte della viticoltura è molto forte anche a Corte Franca, nella regione Lombardia. Qui, infatti, come per i due precedenti casi, potremo sperimentare diverse tipologie di vino. Avremo l’opportunità di affacciarci a questo mondo in tutto e per tutto, parlando con i vignaioli e provando le cantine che più ci attirano.

Perciò, se siamo amanti del vino non possiamo assolutamente perderci queste 3 mete estive! Questi luoghi valgono la pena di essere visitati. E non solo per il vino, ma anche per la bellezza paesaggistica che li circonda!

