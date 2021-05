La maggior parte della nostra vita la trascorriamo dormendo, ma se il cuscino non riesce a farci ottenere il massimo ristoro, si dorme poco e male.

Rendere speciale questo momento fondamentale per ricaricare le batterie, ci rende rilassati e riposati, quindi più accomodanti e anche felici. Indubbiamente per chi non dorme bene, potrebbe a lungo andare a condizionare l’umore e trasmettere energie negative alle persone che lo circondano.

In questi casi bisogna affidarsi ad un metodo per capire se il nostro cuscino è o non è adatto per dormire sonni sereni.

Il semplicissimo metodo per capire se il nostro cuscino è adatto per dormire sonni lunghi e sereni

Esistono molti modelli di cuscino, ma non è facile trovare al primo colpo quello adatto alle proprie abitudini o problematiche. Trovare il giusto cuscino può rappresentare una vera e propria impresa se non si tengono in considerazione diverse variabili. Per questo motivo lo stesso cuscino con cui dorme il nostro o la nostra amica non potrà regalare lo stesso comfort anche a noi.

Soffice di piume d’oca, rigido, alto, basso, a saponetta, o ergonomico sono solo pochi aspetti che regolano la posizione perfetta per far conciliare nel migliore dei modi il miglior sonno ristoratore.

La miglior posizione che bisogna cercare è quella neutrale in posizione supina per allineare tutta la colonna vertebrale perfettamente. In questo modo si possono alleviare quelle forzature per le posizioni di comodo che possono sforzare il collo e la schiena.

Quali sono i migliori per dormire come un re o una regina

La ricerca del cuscino perfetto può essere molto vasta. Si possono raggiungere gli stessi obbiettivi, quelli di un riposo funzionale alle proprie necessità senza dover proprio provarli tutti. In base alle aspettative e alle abitudini si possono già depennare dalla propria lista determinate tipologie di cuscino.

In effetti chi dorme di lato necessita molto spesso di un cuscino alto ed ergonomico. Oppure chi soffre di cervicale avrà molto probabilmente la necessità di un cuscino apposito dalla classica forma ad onda. Invece chi dorme nella posizione supina tutte le tipologie di cuscino potrebbero andar bene. Vediamo nel dettaglio.

Il vero cuscino di lusso è proprio quello in piuma d’oca, per dormire come un re o una regina. Con questo cuscino si può realizzare il massimo comfort con una naturale morbidezza che avvolge la testa e il collo, creando un maggiore comfort alleviando le tensioni del corpo.

Un cuscino in lattice o in memory foam può alleviare i dolori al collo e rilassare i muscoli della cervicale che possono adagiarsi ed essere coccolati tutta la notte.

Ecco qualche consiglio pratico

Per chi dorme in posizione supina il miglior cuscino potrebbe essere di medio spessore, morbido, in piume d’oca, schiuma o lattice. Mentre chi dorme sul fianco potrebbe dormire come un re con un cuscino medio-alto in schiuma o lattice. Chi dorme in posizioni alterne, probabilmente avrà bisogno di un cuscino morbido, di spessore medio e magari in lattice.