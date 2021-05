Fa parte della categoria degli impasti neutri molto utilizzati in pasticceria e gastronomia. Questa ricetta base che serve per realizzare bignè, éclair e zeppole è molto semplice da realizzare. Bastano pochi ingredienti per creare una pasta choux talmente buona da leccarsi i baffi.

Noi della Redazione avevamo già parlato di questa prelibatezza, e cliccando qui si possono scoprire i 4 segreti dei pasticcieri per renderla davvero eccezionale.

Dopo i consigli degli esperti, è questa la pasta choux leggera, friabile e pronta in un batter d’occhio che farà impazzire tutti al primo assaggio, da provare assolutamente!

Ingredienti per circa 30 bignè

a) 4 uova medie;

b) 250 ml di acqua;

c) 150 g di farina tipo 00;

d) 1 cucchiaino di zucchero semolato;

e) 1 pizzico di sale.

Procedimento

Innanzitutto, tagliare il burro a pezzetti e inserirlo in una pentola con acqua, sale e zucchero. Portare a bollore, pian piano a fuoco moderato.

A questo punto, setacciare la farina e aggiungerla al composto, velocemente e tutta in una volta.

Spegnere il fuoco e mescolare energicamente. Una volta ottenuto un composto omogeneo, accendere nuovamente la fiamma e mescolare ancora, possibilmente con un cucchiaio di legno.

Quando il composto comincia a staccarsi dalla parete della pentola, versare l’impasto in una planetaria e lavorarlo per circa 2-3 minuti. In mancanza della planetaria mescolare con il cucchiaio di legno. Successivamente, aggiungere il primo uovo. Mescolare per far assorbire bene e poi procedere con l’uovo successivo. Ed ancora procedere in questo modo anche per il terzo e quarto uovo.

Quando l’impasto risulta liscio e omogeneo, versarlo in una sac-à-poche. Si consiglia di utilizzare un beccuccio liscio o a stella. A questo punto, formare i piccoli bignè, in una teglia ricoperta da carta da forno. Meglio ancora se, invece della carta da forno, si utilizza uno strato sottile di burro.

Spennellare i bignè con un tuorlo e far cuocere a 220° C per un quarto d’ora. Poi, abbassare temperatura a 180° C e far cuocere per altri 5-6 minuti. Una volta cotti, lasciar riposare i bignè con il forno spento ma leggermente aperto.

Dunque, è questa la pasta choux leggera, friabile e pronta in un batter d’occhio che farà impazzire tutti al primo assaggio.