Ecco una piccola meraviglia che starà sicuramente bene in qualsiasi salotto. Si tratta di una straordinaria pianta piuttosto rara e di design, perfetta per la collezione di un vero appassionato a cui non potrà assolutamente mancare.

La bellissima pianta è un bulbo a forma di palla che entusiasmerà tutti nel momento della germogliazione per le sue bellissime foglie a scudo posizionate come tanti ombrellini.

Affascinante e sorprendente non è per niente facile da trovare nei vivai, ma si può acquistare comodamente il bulbo online e farselo recapitare direttamente a casa.

Una straordinaria pianta rara di design che non può mancare nella collezione di un appassionato

Scientificamente chiamata Stephania Erecta è una pianta che piace proprio a tutti. Quando inizia a germogliare e ad abbellirsi con le sue foglioline, diventa un vero e proprio elemento di design.

La temperatura ideale è di circa 25°C, questo permette un’ottima riuscita per una coltivazione in vaso in appartamento. Questo tipo di pianta nel suo habitat naturale, l’Asia e l’Australasia, raggiunge poco più di un metro d’altezza.

Come si coltiva la meravigliosa Stephania Erecta

Il terreno dove dovrà essere messa a dimora il bulbo dovrà avere delle determinate caratteristiche per poterlo far crescere senza problemi.

Innanzitutto bisogna scegliere un bel vaso da interni che dovrà avere la circonferenza poco più grande del bulbo, anche solo di circa un centimetro. Dopo aver scelto il contenitore del piccolo bulbo passare a tutto il resto.

Il terreno ideale sarà un piccolo strato grossolano sul fondo con le pietre pomice e sopra riempire con il terreno e posizionare il bulbo al centro del vaso. Vaporizzare di tanto in tanto un po’ d’acqua nel primo periodo per poter far sviluppare la piantina senza esagerare con eccessi che la possano danneggiare.

Dopo aver messo in dimora il bulbo, posizionarlo in un ambiente con molta luce, ma evitare il sole diretto. La posizione ideale potrebbe essere un davanzale.

Quando la pianta avrà iniziato a germogliare, innaffiare periodicamente quando il terreno sarà completamente asciutto, verificandolo tastando con mano.