Quante volte dopo i pasti abbiamo visto il nostro addome gonfiarsi esageratamente? E dopo giorni di festa come questi quante volte ci siamo svegliati con la pancia gonfia? Capita a tutti e purtroppo è una condizione che dura anche per molti giorni. Questo è un fastidio che nessuno sopporta e vorrebbe liberarsene il prima possibile. Oltre ai soliti rimedi abbiamo scoperto il semplice ma specifico massaggio per sgonfiare e ottenere una pancia piatta. I passaggi per praticare questo massaggio sono davvero facilissimi.

I benefici

Con questo massaggio si agisce su una serie di cause scatenanti la fastidiosa pancia gonfia. Infatti come prima cosa scioglie lo stress della zona addominale che non è affatto da sottovalutare. Inoltre aiuta a migliorare la digestione. Bisogna però precisare che non va fatto subito dopo aver mangiato ma si deve far passare una mezz’ora circa. Agisce anche in maniera positiva sui dolori addominali attenuandoli sensibilmente. Infine ha anche un’azione drenante per la parete dell’addome. Questo può anche aiutare nel prevenire e nel combattere la cellulite.

Come eseguire il massaggio per sgonfiare la pancia gonfia

Adesso vediamo come si pratica il semplice ma specifico massaggio per sgonfiare e ottenere una pancia piatta. Premettiamo che ogni passaggio va ripetuto per tre volte. Iniziamo appoggiando le mani una sull’altra sopra l’ombelico. Inspiriamo e gonfiamo l’addome e espirando invece spingiamo con le mani. Ora con una leggera pressione facciamo dei movimenti circolari con una sola mano. Facciamo adesso un piccolo massaggio circolare sotto l’ultima costa prima a sinistra e poi a destra.

A questo punto facciamo pressione con tre dita e scendiamo verso destra. Sempre facendo dei piccoli movimenti circolari. Poi invece con la mano sinistra sempre con tre dita attuiamo la stessa procedura ma iniziando dal basso. Successivamente con i palmi partendo dai lati stringiamo la pancia fino a qualche centimetro dall’ombelico. Adesso invece pizzichiamo dolcemente la pelle lembo per lembo dal basso verso l’alto. Ed infine un ultimo massaggio circolare su tutto l’addome con una decisa pressione. Con questo metodo che si può ripetere anche ogni giorno si potrà dire addio a quel fastidioso gonfiore.