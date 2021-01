Tutti quanti vogliamo iniziare l’anno nuovo con fortuna e un pizzico di stile in più. Per questo motivo è importante trovare un dettaglio capace di donare eleganza e buona sorte. E proprio per questa ragione, ecco le essenze per ogni segno zodiacale per avere fortuna e stile nell’anno nuovo. Iniziamo subito a vedere come.

I profumi per i segni d’acqua

Iniziamo ad analizzare le essenze per ogni segno zodiacale per avere fortuna e stile nell’anno nuovo con i passionali segni d’acqua. Il Cancro quest’anno avrà bisogno di una nota dolce e confortante per iniziare l’anno in serenità. Profumi floreali delicati, quali quelli del giglio e muschio, sono proprio indicati per questo segno.

Lo Scorpione non può non cercare delle note capaci di trasmettere un senso di tensione, sensualità e potere. I suoi profumi saranno quelli avvolgenti, caratterizzati da note speziate e legnose. Dall’altra parte chi vuole veramente folgorare quest’anno può puntare sull’essenza all’orchidea, principi di questo segno.

Per i dolci Pesci si ricercano, invece, dei profumi capaci di cullare le vene emotive e sognatrici di questo segno. Essenze che ricordano gli odori della terra, quelli gentili come il fieno appena tagliato, oppure le essenze marine, sapranno fare compagnia a questo segno.

I profumi per i segni d’aria

Andiamo ora a svegli e veloci segni d’aria. Iniziamo dal multiforme e versatile Gemelli, che per avere fortuna in questo anno nuovo ha necessità di unire leggerezza e una nota di spicco in più. Sono suoi portafortuna le note aggrumate estive, quelle che sanno di vento e di mare.

Per quanto riguarda invece la Bilancia, ciò che le serve in questo 2021 è riprendere in mano la propria vita in maniera decisa. Questo e l’anno per osare, con profumi forti e avvolgenti, quali quelli dati dalle note ambrate.

Per il creativo Acquario, cosa può essere di meglio delle essenze che riescono ad unire dolcezza e amarezza in un nuovo mix? Tutti i nati sotto questo segno amano sperimentare, e per farli avranno bisogno di seguire profumi di atelier rinomati e di nicchia.

I profumi per i segni di fuoco

Per i focosi segni di fuoco le essenze tendono invece ad essere più “piperite”. Per l’audace e frizzante Ariete si consiglia un profumo che sia capace di unire le note della primavera a qualcosa di piperito. Le note che più gli daranno fortuna in questo anno saranno quindi quelle erbose con una nota di bergamotto, capaci di dare una spinta in più.

Al contrario, il Leone ha bisogno di un profumo che simboleggi le sue caratteristiche principali, ossia l’orgoglio e la sua benevolenza. Si ricerchino quindi essenze legnose, capaci di riscaldare e dare un senso di quiete superiorità. Se si vuole osare un attimo di più, un tocco di vetiver saprà dare il giusto aroma.

Infine, per il viaggiatore Sagittario i profumi possono essere solamente di due tipi. Arabeggianti e speziati per chi vuole esplorare il mondo in questo anno nuovo, gentili e versatili per chi vuole godersi la vita in “patria”.

I profumi per i segni di terra

Finiamo di analizzare le essenze per ogni segno zodiacale per avere fortuna e stile nell’anno nuovo con i placidi segni di terra.

Per i placidi e sereni Tori si consigliano profumi capaci di donare sicurezza, quali quelli a base floreale, tra i quali spicca il profumo di rosa. La sensualità di questo segno non potrà che essere aiutata da queste essenze.

Per quanto riguarda, invece, la timida quanto determinata Vergine, il profumo adatto è solamente uno, quello del gelsomino. Queste note, infatti, sono capaci di infondere la sicurezze, la purezza e l’eleganza proprie di questo segno.

Concludiamo con il Capricorno, che conosce il senso del duro lavoro e del sacrificio. Se si sta cercando la scalata lavorativa, il profumo giusto ha delle note amare e mediterranee. La mirra e il mirto la faranno da padrone in un profumo capace di aiutare nella scalata al successo.

Detto questo, abbiamo analizzato le essenze per ogni segno zodiacale per avere fortuna e stile nell’anno nuovo. Nel caso si vogliano conoscere nuove tendenze in fatto di fortuna e oroscopo si può visitare la nostra sezione “Cultura e Società”. Tutti gli amanti dell’oroscopo potrebbero inoltre essere interessati a questo articolo dedicato alla buona fortuna per l’anno a venire.