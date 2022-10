Il segreto per snellire il punto vita e i fianchi senza usare i tacchi

Riuscire ad apparire più slanciate e in forma è anche questione d’abbigliamento. Talvolta, infatti, anche la persona più in linea appare sovrappeso, perché non indossa gli abiti che la valorizzano.

Scegliere i capi d’abbigliamento più adatti a noi, infatti, non è sempre facile.

Spesso capita che, un paio di pantaloni, o una camicia, stia benissimo a qualcuno, ma malissimo su di noi.

Tutti, infatti, abbiamo punti di forza e di debolezza, e bisogna saper valorizzare quelli giusti, attenuando i cosiddetti “difetti”.

Per questo, di seguito consiglieremo alcune perle di stile per sembrare sempre alte e slanciate.

La prima cosa da sottolineare, però, è che non utilizzeremo i tacchi, ma punteremo su altri accessori giusti. Queste dritte, infatti, devono andare incontro a chiunque, anche a chi non ama le scarpe alte.

Il segreto per snellire il punto vita e i fianchi grazie all’abbigliamento

Ci sono oggetti che non dovrebbero mai mancare nel nostro armadio. Uno di questi è la cintura, ottima per ogni situazione e occasione.

Oltre a caratterizzare i nostri pantaloni, le cinture sono perfette anche per rendere più stilose le nostre magliette e le giacche.

Per celare un punto vita morbido, il trucco da utilizzare è quello di indossare un camicione, con una cintura legata sotto il seno.

Ovviamente in questo caso stiamo parlando di una cintura morbida, a mo’ di fusciacca, e non quelle classiche coi buchi. In questo modo andremo a sottolineare il seno, spostando l’attenzione dai nostri fianchi.

L’importanza dei pantaloni

I pantaloni sono un altro pezzo del nostro armadio che dovremmo scegliere sempre con molta cura. In tal caso, per il segreto per snellire il punto vita e i fianchi è quello di evitare i pantaloni a vita bassa.

È consigliabile, invece, optare per quelli a vita alta, che sostengono la pancia e il punto vita, andando a uniformare la zona.

Per un risultato ancora più stupefacente, dovremo considerare l’idea di indossare jeans a zampa di elefante. Questo modello di pantaloni o jeans, infatti, sfinerà immediatamente le gambe, facendole sembrare subito più lunghe. Inoltre, per ogni fisico esiste il paio di jeans perfetto per far sembrare il fondoschiena sodo e alto.

La lunghezza della giacca

Anche la giacca è un elemento importantissimo nel nostro guardaroba. Chi vuole celare un po’ i propri fianchi morbidi, potrebbe sfruttare le giacche lunghe, ovvero quelle che scendono oltre la linea dei fianchi.

Un’ottima opzione sono le giacche gessate, le cui righe verticali ci sfineranno ancora di più.

Anche questa volta, il nostro fisico sarà valorizzato, e la nostra figura apparirà alta e slanciata.

