Solo pochi lo sanno: ecco 3 profumi a prezzi bassissimi tra gli scaffali del supermercato che somigliano a quelli più famosi

Vuoi comprare un profumo ma non hai intenzione di spendere un occhio della testa? Il problema è risolto comprando questi prodotti con ottimi prezzi che profumano come quelli più famosi.

C’è sempre un buon motivo per acquistare un profumo. Può essere un autoregalo per coccolarci da soli, o un ottimo pensiero per una persona amata.

Quando dobbiamo festeggiare un compleanno, una laurea o un qualsiasi evento importante, un profumo è sempre ben accetto. Il problema è che, spesso, i profumi più famosi sono anche i più costosi, per motivi di cui, la maggior parte di noi, disconosce l’esistenza.

In parole povere, dietro al costo finale di un profumo, non c’è solamente il prodotto in sé, ma anche tutta la pubblicità del brand a cui fanno a capo.

Se, però, non ci lasciassimo abbindolare solo dalla marca famosa, scopriremmo che ci sono tantissimi altri profumi ottimi da acquistare. Oggi, infatti, parleremo di tutti quei profumi che costano meno della metà dei prodotti più famosi, ma che spesso somigliano a questi ultimi. Il lato più vantaggioso, inoltre, è che potremo trovarli tranquillamente al supermercato, avendo la possibilità di confrontare i prezzi e scegliere quel che più ci conviene. Ecco l’elenco dei profumi da tenere sempre a mente.

Solo pochi lo sanno: ecco 3 profumi a prezzi bassissimi ottimi come idea regalo per non far rimpiangere le marche più famose

Quanto è bello rientrare in casa propria e sentire un buon profumo nell’aria? Sarà per questo che molti di noi utilizzano delle buonissime essenze profumate per la casa, ma non finisce qui.

Oltre a sentirlo in casa, il profumo è ottimo anche da avere sulla propria pelle. E, anche direttamente al supermercato, potremo trovare l’essenza che più fa al caso nostro.

Una delle linee che sicuramente troveremo al supermercato e che sarà perfetta per rendere profumata la nostra pelle è “Tesori d’Oriente”. Questa marca ha fragranze ispirate a Mondi lontani, iconici, che piaceranno a chiunque nella nostra famiglia.

Ci sono, infatti, tantissime profumazioni diverse, adatte a donne, uomini e ai più piccoli, che soddisferanno chiunque. Solo pochi lo sanno, ma esistono decine di fragranze, da quella al sandalo, al tè matcha, fino alla mirra, una delle profumazioni più inebrianti in assoluto.

Della stessa linea, potremo trovare anche creme per il corpo, deodoranti, saponi solidi o liquidi, e non è finita qui. Tesori d’Oriente ha pensato proprio a tutto, ed è per questo che ha ideato una linea di prodotti anche per la casa. In particolare, potremo trovare dagli ammorbidenti, fino agli spray per ambienti e i profumatori della biancheria.

In erboristeria troveremo fragranze buonissime e naturali

Chi cerca ottimi profumi per il corpo ma a prezzi accessibili, potrà trovarli anche in erboristeria. Le fragranze naturali vendute in questi punti vendita, infatti, pur essendo naturali e delicate, mantengono un fantastico rapporto qualità-prezzo.

Fragranze ed eau de toilette, ma anche profumi solidi e acque per il corpo conquisteranno la nostra attenzione appena entreremo in erboristeria. Anche in questo caso le profumazioni sono tantissime, dal melograno, frutto ricco di effetti benefici, fino alla fragola, all’acero e tanti altri.