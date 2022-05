Per quanti di noi amano la lettura, le librerie sono dei veri e propri monumenti di cultura. Solitamente l’appassionato di libri è talmente preso che acquista continuamente nuovi titoli, prima di finire quelli che sta leggendo. Una sorta di azione compulsiva, dettata dalla curiosità, dalla voglia di conoscere e dal desiderio di rilassarsi. Lo sostengono sempre anche gli esperti, che nel momento dello stress, è utilissimo fare sport, ma anche prendere un bel libro per uscire un attimo dalla realtà. I libri nella loro bellezza sono anche potenzialmente dei pericoli per la nostra salute. Se li disponiamo sulle classiche librerie, diventeranno dei veri e propri depositi di acari e polvere. Soprattutto per coloro che soffrono di allergie stagionali, il libro potrebbe essere un veicolo di sofferenza. Vediamo allora un piccolo segreto per combattere la polvere che si annida sui nostri libri. Il segreto per eliminare la polvere dalle librerie è molto più semplice e più vicino a noi di quanto potremmo pensare.

Quelle che destano tutta la nostra invidia

Quanta invidia quando soprattutto in televisione, durante un film, vediamo quelle meravigliose librerie che occupano tutta la stanza. Alte addirittura fino al soffitto e dotate persino di scale mobili per raggiungere i volumi più alti. Chissà quante ne avremmo viste anche durante le gite e le visite a castelli e ville nobiliari. Destano in noi soprattutto due emozioni:

l’invidia per una scenografia bellissima e piena di cultura;

la curiosità di quanto tempo e quanti prodotti dovranno essere impiegati per la pulizia e la rimozione della polvere da migliaia di volumi.

Il segreto per eliminare la polvere dalle librerie non prevede prodotti particolari ma solo questo accorgimento che non tutti abbiamo

Non siamo tutti dei giocatori di pallacanestro e quando spolveriamo i libri sulle librerie, tenderemmo a fare l’errore di partire dal basso. Dal basso, inteso come l’altezza del nostro braccio, in corrispondenza con il primo scaffale più vicino alla mano. Un movimento naturale, che però comporta la rimozione solo in parte della polvere. Dovremmo, invece, partire dall’alto e andando verso il basso, per evitare che la polvere salga. Azione assolutamente naturale e che possiamo vedere anche attraverso i raggi della luce. Se ci mettiamo a spolverare dal basso verso l’alto, rischiamo di fare il lavoro più volte e spedendo addirittura la polvere negli angoli più remoti della nostra libreria. Col risultato che, andando a prendere il volume più in alto, che sicuramente non avremmo letto, ci tireremo addosso tutta la polvere depositata sopra. Aiutiamoci magari con uno straccio appena bagnato con acqua calda, come facevano le nostre nonne. Per sapere se tra i nostri libri potremmo averne di valore, non perdiamo la lettura finale.

