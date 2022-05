I calamari sono un secondo piatto di pesce molto gustoso e amato anche dai piccoli, che di solito di fronte al pesce fanno boccucce. Insomma, mettono d’accordo un po’ tutti. Ma per averli veramente teneri e buoni bisogna conoscere alcuni piccoli segreti di cottura. Per esempio, è sbagliato farli cuocere troppo perché potrebbero indurire. Oggi con gli Esperti di cucina della nostra Redazione abbiamo preparato una ricetta che usa una tecnica di cottura infallibile in quanto a morbidezza. E che appartiene alla tradizione culinaria più antica. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Una ricetta insolita ma delicata

La nostra ricetta di calamari ripieni è piuttosto insolita, ma molto delicata. E soprattutto ipocalorica per chi è a dieta e non vuole sgarrare. Proponiamo due diversi sistemi di cottura, uno più lento ma dalla resa assicurata, l’altro più veloce ed ugualmente buono. Mettiamoci all’opera.

Questi sono gli ingredienti per 4 persone:

1 kg di asparagi;

1 kg di calamari;

600 g di mazzancolle;

100 g di patate;

70 g di carote;

1 uovo;

1 limone;

maggiorana q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

sale q.b.

Calamari ripieni tenerissimi e buoni come al ristorante con questi facili trucchi della nonna per cuocerli alla perfezione

Puliamo e lessiamo gli asparagi lasciando da parte le punte. A cottura ultimata frulliamo gli asparagi con un po’ dell’acqua di cottura, un filo di olio, sale e maggiorana. A parte tagliamo a cubetti le patate e le carote e a piccoli pezzi le punte di asparagi. Riduciamo a piccoli pezzi i tentacoli dei calamari e uniamoli alle verdure. Aggiungiamo l’uovo e il sale e mescoliamo bene per amalgamare tutti gli ingredienti. Riempiamo i calamari con questo composto e facciamo cuocere a bagnomaria per 90 minuti. A parte, facciamo scottare le mazzancolle. A cottura ultimata adagiamo i calamari sul letto di asparagi contornandoli con le mazzancolle. Aggiungiamo un filo di olio prima di servire.

La cottura a bagnomaria si può realizzare anche con la tecnica della vasocottura di cui abbiamo parlato in un precedente articolo. Assicura la tenerezza e la morbidezza degli alimenti. Se vogliamo un sistema più veloce, possiamo cuocerli in umido, in padella. In questo caso la cottura dovrà essere veloce, circa 15 minuti. Inoltre, dovremo cuocere prima le verdure del ripieno. Avremo calamari ripieni tenerissimi e buoni come al ristorante.

