Le applicazioni relative ai social network e ai programmi di messaggistica sono in continuo cambiamento. In media ogni sei mesi infatti arrivano sempre degli aggiornamenti che hanno come obbiettivo quello di migliorare il servizio per gli utenti. Un esempio perfetto lo troviamo con WhatsApp, leader del settore in Europa. Tra i tanti aggiornamenti presentati che ha presentato, uno dei più importanti riguarda la possibilità di eliminare un messaggio anche dopo averlo già inviato.

Il limite dei sette minuti

Come possiamo vedere cliccando qui, cancellare un messaggio su questa applicazione è estremamente semplice. Per non parlare del fatto che si rivela molto utile, in diverse situazioni. Ovviamente però esistono delle limitazioni, prima fra tutte il tempo. Difatti all’inizio l’aggiornamento prevedeva un limite massimo di sette minuti dall’invio del messaggio per poterlo cancellare. Limite che è stato poi esteso a sessanta minuti. Ma come fare se, terminato questo tempo, volessimo comunque cancellarlo? Ecco dunque il segreto per eliminare i messaggi su WhatsApp anche dopo la scadenza del tempo.

Modalità offline

Parliamo di un metodo in realtà molto intuitivo. Basterà infatti impostare la modalità offline e, dunque, interrompere il traffico internet. Dopodiché procediamo anche all’arresto dell’applicazione. Inoltre ricordiamoci di levare WhatsApp dalla lista delle app utilizzate recentemente. A questo punto andiamo nelle impostazioni generali del nostro telefono e cambiamo a nostro piacimento l’ora e la data. Ovviamente, impostiamo entrambe ad un orario e ad un giorno antecedente al messaggio che vogliamo cancellare. Apriamo dunque nuovamente l’app, eliminiamo il messaggio, reimpostiamo la data e l’ora e riattiviamo il traffico dati.

In questo modo riusciremo a cancellare qualsiasi messaggio, anche dopo ore rispetto all’invio. Ovviamente anche qui dobbiamo fare attenzione, in quanto il trucco funzionerà dopo la consegna, ma non se l’utente l’avrà ricevuto. In parole povere, se il messaggio ha una sola spunta di verifica siamo ancora in tempo per tentare questa operazione, ma non se ne mostra due. In questo ultimo caso infatti vorrà dire che l’altra persona ha già avuto la possibilità di vedere in anteprima la nostra comunicazione. Ecco dunque il segreto per eliminare i messaggi su WhatsApp anche dopo la scadenza del tempo.