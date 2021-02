Giorno dopo giorno ci accorgiamo di quanto gli smartphone abbiano cambiato il nostro modo di rapportarci con il mondo. Può sembrare probabilmente un concetto scontato e già sentito, ma non toglie il fatto che rimanga assolutamente vero. Forse non sempre ce ne rendiamo conto fino in fondo, ma ciò che possiamo fare oggi era impossibile fino a solo qualche anno fa. È naturale, di conseguenza, che a questi dispositivi abbiamo affidato tutto, per alcune persone anche troppo.

Impossibile farne a meno

Come in tutte le cose, ci siamo presto abituati a queste nuove comodità. Già adesso infatti, pochi anni dopo l’arrivo di tutte queste novità tecnologiche, non possiamo fare a meno dei nostri dispositivi. Siamo inoltre alla ricerca di metodi per farli funzionare più efficientemente e più a lungo. A tal proposito, in questo articolo vogliamo suggerire un consiglio che in pochi conoscono ma che permetterà a tutti di avere a disposizione il proprio smartphone per molto più tempo. Infatti ecco svelato un piccolo accorgimento che farà durare molto di più la batteria del telefono.

Suoneria accesa

Per quanto conosciamo bene i nostri telefoni, forse non ne comprendiamo appieno alcuni loro meccanismi. Ad esempio in pochi sono a conoscenza di cosa effettivamente contribuisce al consumo della batteria degli smartphone. A tal proposito, ecco un piccolo accorgimento che farà durare molto di più la batteria del telefono.

Infatti non tutti pensano al fatto che lasciare che il nostro cellulare non ci disturbi troppo richiede del consumo energico. In parole povere, inserire la vibrazione al posto della suoneria consuma più batteria rispetto a lasciare la suoneria.

Non parliamo soltanto dunque della vibrazione relativa al pigiare i tasti, come possiamo vedere cliccando qui, ma anche e soprattutto all’avviso di chiamata. Ogni volta che qualcuno ci telefona, o ci manda un messaggio, il fatto che lo smartphone debba vibrare invece che suonare ci farà perdere tempo di utilizzo. Per questo, a meno che non sia strettamente necessario, se vogliamo utilizzarlo per più tempo ricordiamoci di disattivare la vibrazione. Lasciamo la suoneria libera di squillare e riusciremo a recuperare qualche ora aggiuntiva di batteria. Provare per credere.