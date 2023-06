Il segreto per diventare più ricchi con 7 euro al giorno: il trucco per accumulare 40.000 euro senza fatica

Si possono risparmiare molti soldi in modo facile? Per molti sarà una sorpresa scoprire come accumulare capitali rilevanti senza fare nessun sacrificio rilevante.

I trucchi per accumulare molti soldi sono due e chiunque può metterli in pratica facilmente. Risparmiare soldi può sembrare una sfida impossibile, soprattutto in tempi di crisi economica e sociale. Eppure, esistono due segreti che possono aiutarti a raggiungere l’obiettivo di accumulare un patrimonio in modo semplice e veloce. Si tratta di costanza nell’azione e investimento efficace del denaro. Scopriamo come applicarli nella pratica.

Il segreto per diventare più ricchi che quasi chiunque può applicare

Il primo segreto è la costanza nell’azione. Questo significa che devi impegnarti a risparmiare una certa somma ogni giorno, senza eccezioni. Non serve che sia una cifra elevata, basta che sia costante. Per esempio, puoi decidere di risparmiare 7 euro al giorno, rinunciando a qualche spesa superflua o cercando di ottimizzare le tue uscite. Se riesci a mantenere questa abitudine per un mese, avrai accumulato 200 euro. Se la prosegui per un anno, avrai risparmiato 2.400 euro. E se la continui per 10 anni, avrai accumulato 24.000 euro. Gia questo sarebbe un ottimo risultato, considerando che si parte da 7 euro al giorno. Ma quel capitale si può quasi raddoppiare. Ecco come.

Come raddoppiare il risparmio nel tempo

Il secondo segreto è l’investimento efficace dei soldi. Questo significa che devi far fruttare i tuoi risparmi, invece di lasciarli fermi in banca, sul conto corrente o sotto il materasso. Un modo semplice e sicuro per investire i risparmi è usare i PAC, ovvero i Piani di accumulo del capitale. Si tratta di programmi che ti permettono di acquistare periodicamente quote di fondi comuni o ETF (exchange traded fund). Gli ETF sono strumenti finanziari che replicano l’andamento di indici azionari o obbligazionari. Con un PAC su ETF o fondi, puoi diversificare il tuo portafoglio e beneficiare degli effetti della capitalizzazione composta e del costo medio ponderato.

Investire in un PAC è semplice e facile

Investire in un PAC è molto semplice: devi scegliere un fondo o un ETF che ti piace e stabilire una somma da investire ogni mese o ogni trimestre. Puoi farlo tramite la tua banca o una piattaforma online. Ogni volta che versi la tua somma, acquisti delle quote del fondo o dell’ETF al prezzo di mercato del momento. In questo modo, acquisti più quote quando il prezzo è basso e meno quote quando il prezzo è alto, abbassando il costo medio delle quote.

Come accumulare 40.000 euro grazie a un PAC

Investendo 200 euro al mese in un ETF o fondo con un rendimento medio del 10% annuo, in 10 anni otterremmo 40.000 euro circa. Ma quali sono i fondi o gli ETF che potrebbero avere un rendimento medio annuo del 10%? Impossibile avere la certezza del risultato, ma i rendimenti passati possono aiutarci nella selezione. Alcuni ETF nel passato hanno avuto rendimenti attorno al 10% annuo, per esempio quelli sugli indici azionari USA, l’S&P 500 e il Nasdaq 100. L’ETF Invesco QQQ Trust ha avuto un rendimento medio annuo superiore al 10% negli ultimi 20 anni.

Il segreto per diventare più ricchi sta nel risparmio costante e nell’investimento efficace con i PAC. Questo metodo si può usare anche su altri strumenti, che non siano ETF o fondi. Per esempio è possibile investire mensilmente piccole cifre in progetti immobiliari, con un rendimento che a volte supera il 10% annuo.