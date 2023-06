Gli orologi Swatch compiono 40 anni: 6 novità per l’estate 2023 con modelli colorati, spavaldi e di valore

Sono sempre più innovativi e affrontano nuove sfide questi orologi svizzeri apprezzati in tutto il Mondo. Anche quest’anno i nuovi modelli sorprendono e sono campioni di vendite. Vediamo quali sono e quali temi affrontano.

Sono nati nel 1983 e compiono 40 anni. All’epoca sembravano poco più che giocattoli, poi sono arrivati i modelli più tecnologici, le collaborazioni di alto livello e i record di vendite. Oggi sono oggetti vintage ma anche novità che il pubblico aspetta periodicamente.

Sono oggetti di design, regali perfetti per ogni occasione, quelli a edizione limitata sono da collezionare. Il mondo della Swatch è vario e sorprende, bisogna conoscerlo approfonditamente per capire quale orologio fa per noi o quale possiamo scegliere come dono prezioso. Il modello Hope by Gustav Klimt uscito quest’anno si collega all’Art Nouveau e i dettagli sono quelli in foglia oro del simbolista austriaco, primo artista scelto dalla Swatch. Il costo è di 85 euro, movimento al quarzo, impermeabile fino a 3 bar. Il cinturino in plastica riporta gli stessi disegni, veramente un modello da non perdere.

Viaggi verso orizzonti sperduti

Gli orologi Swatch compiono 40 anni e il marchio li festeggia con 6 modelli legati a 5 pittori diversi. Il modello The Dream by Henri Rousseau riporta la passione del pittore francese per le giungle che non aveva mai visitato. The Dream è una delle sue opere più conosciute e ripreso dall’orologio Swatch contribuisce a creare un connubio davvero particolare. Il materiale del cinturino è in silicone, il costo dell’orologio è di 105 euro.

Composition in Oval with Color Planes 1 si ricollega a Mondrian, terzo pittore scelto dalla casa svizzera. L’astrazione del dipinto è riportato perfettamente, ci da un viaggio da fare assolutamente che ci porta lontano nell’immaginazione. Orologio al quarzo, impermeabile fino a 3 bar, ha il cinturino in silicone, il suo costo è di 85 euro. Il quarto pittore è Tandoori Yoko con The City and the Design, cuore della pop art che celebrava l’amore fondendo umorismo e critica politica. Il costo di questo bellissimo modello è di 105 euro.

Gli orologi Swatch compiono 40 anni da festeggiare con Van Gogh e non solo

L’artista giapponese è un punto di riferimento per il marchio svizzero, così il quinto modello trova ancora ispirazione nelle sue opere. New York è un modello celebrativo della Statua più importante, quella della Libertà. Lo stile è un misto di correnti artistiche che arrivano fino al regista Kurosawa che ha da sempre ispirato il lavoro del genio giapponese. Il costo dell’orologio è di 85 euro.

Per finire, il sesto dipinto non poteva che richiamare il grande Van Gogh e il suo celebre The Starry Night, la notte stellata che è entrata nella leggenda come promette di fare questo bellissimo modello. Costo 105 euro, la sua bellezza è indiscutibile. Se dobbiamo fare un regalo o vogliamo comprarci qualcosa di carino solo per noi, possiamo scegliere uno di questi nuovi modelli. Sarà una scelta che non rimpiangeremo.